Fox Italia chiude anche su Sky trasmettendo Boris: i motivi

Fox Italia, noto canale leader delle serie tv chiude definitivamente. L’addio ai telespettatori è con la maratona della serie Boris. I motivi dello stop

Questione di ore poi Fox Italia visibile su Sky chiude definitivamente, interrompendo la programmazione. Lo storico canale delle serie tv ha deciso di dare addio ai telespettatori con la maratona Boris dalle 22.40 del 29 giugno fino alla mezzanotte del 30. Dunque non si vedrà più il canale italiano di Fox a partire dal 1 luglio, definitivamente, inesorabilmente.

L’annuncio della programmazione no stop della serie con Francesco Pannofino nei panni di René Ferretti è arrivata sul profilo Instagram ufficiale del canale. I follower non hanno potuto così fare a meno di esternare il dispiacere per la chiusura definitiva di Fox Italia dalla Disney che quindi non sarà più visibile nemmeno su Sky.

Dietro i motivi della cancellazione del canale tv scelte editoriali e di brand marketing. Tutte le serie che erano trasmesse su Fox si possono ancora vedere su Disney+. Nell’era del digitale si è preferito puntare sulla piattaforma streaming che sfida Netflix e Amazon Prime con una ricca programmazione.