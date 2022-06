- Advertisement -

Inchiostro contro piombo arriva alla sua quinta puntata il 6 luglio: cosa ci aspetta in questo nuovo appuntamento con la fiction di Canale 5.

Giunge alla sua quinta puntata con le anticipazioni Inchiostro contro piombo, la fiction di Canale 5 che racconta la storia della lotta contro la mafia del quotidiano L’Ora di Palermo. Il quinto appuntamento con la serie va in onda mercoledì 6 giugno andiamo a scoprire cosa ci aspetta nelle due puntate che costituiscono questo quinto episodio.

Inchiostro contro piombo: le anticipazioni della quinta puntata del 6 giugno

Nell’ultime puntate della serie abbiamo visto i due inviati del giornale, Domenico e Nick, passare dei momenti difficili a Corleone, dove sono stati mandati da Nicastro per fotografare il ritrovamento del cadavere di Perrotta. Qui i due rimangono intrappolati, ma alla fine riescono a salvarsi e, rientrati in redazione, fanno uscire un’edizione straordinaria del quotidiano. Andiamo dunque avanti col racconto. Nella quarta puntata di Inchiostro contro piombo abbiamo scoperto che l’intervista con Navarra si è rivelata cruciale, visto che il medico sa molte cose sulla vita del direttore.

Intanto, Olivia e Domenico hanno fatto visita a Ferrante in carcere e questo ha promesso di rivelare i nomi dell’assassino di Perrotta in tribunale. Andando avanti con le anticipazioni della quinta puntata di Inchiostro contro Piombo i protagonisti il 6 luglio si troveranno a vivere momenti di tensione, con Olivia e Domenico che si allontaneranno a causa di un fatto che turberà moltissimo la giovane, ovvero la morte di Ferrante.

Il ragazzo si trova a vivere con Salvo in un magazzino dove sono custoditi i flipper messi al bando dalla legge e continua a pensare senza sosta a Olivia. Intanto anche Nicastro vive un periodo non facile a casa, con le molte liti che turbano la quotidianità con la moglie. Alle prese con i propri drammi personali, i membri della redazione però dovranno fare i conti anche con una sconvolgente scoperta che viene fatta a Corleone e che cambierà per sempre la vita di Domenico: sarà testimone di un’esecuzione.