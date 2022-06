- Advertisement -

La cucina del cuore é un film tv romantico e divertente. La trama della pellicola diretto dal regista Ron Oliver è tutta da scoprire.

La cucina del cuore è un film tv del 2014, una commedia sentimentale diretta da Ron Oliver. Il film dura 85 minuti, è stato prodotto in America e distribuito da Craig Anderson Productions e The Hallmark Channel. La pellicola vede come protagonisti Danielle Panabaker e Shawn Roberts.

La giovane Lauren è un’appassionata food blogger che lavora per un magazine gastronomico e sin da piccola coltiva l’enorme passione per la cucina. Il suo sogno è quello di fare della sua passione il suo lavoro, ma per farlo ha bisogno di guadagnare soldi e fare altro. Lauren vuole infatti frequentare una prestigiosa scuola culinaria di Parigi e per ottenere i soldi per iscriversi decide di lavorare con la rivista Food & Entertainment Magazine e di collaborare alla realizzazione di un programma televisivo. Entriamo ora nel vivo della trama de la cucina del cuore.

La cucina del cuore: la trama del film

Entra così nel mondo dell’editoria legata alla sfera culinaria e il suo editore le propone di ricoprire il ruolo di ghostwriter di un famoso chef televisivo, Bryan Duran, per il suo ricettario. Lauren accetta l’incarico, ma si trova a fare i conti col difficile carattere dello chef, arrogante e presuntuoso, e la collaborazione con lui diventa molto difficile per Lauren. La giovane e il cuoco si trovano a scontrarsi continuamente, con la donna che mette addirittura in discussione il proprio futuro.

Piano piano però i due riusciranno a stabilire un legame, grazie soprattutto alla passione per la cucina che farà da collante tra loro. Bryan si addolcirà dunque e mostrerà di avere anche un lato gentile, mentre Lauren continuerà a coltivare il suo sogno di lavorare in cucina e conoscerà i segreti del mestiere grazie proprio al rinomato chef. Dopo la trama del film tv la cucina del cuore tramesso anche da Canale 5 solo se vuoi continua a leggere per vedere il finale.

La cucina del cuore: come finisce

Veniamo al gran finale de la cucina del cuore. Il programma televisivo del fantastico chef urbano Dexter Durant è il fulcro di un intero progetto, quindi il suo editore insiste che finisca il famoso libro di cucina che lo tormenta e per questo viene fatta un’offerta particolare a Lauren: il contratto dello chef di cui infondo si è innamorata.

Mentre scopre che il suo contratto è minacciato anche dall’astro nascente Gio, i due imparano ad apprezzarsi, a vedere l’altro lato e a cedere all’amore dopo essersi uniti per una sfida di cucina che vinceranno.