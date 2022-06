La verità è che non gli piaci abbastanza finale spiegato

- Advertisement -

La verità è che non gli piaci abbastanza è un drama e una commedia romantica Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck e Bradley Cooper.

Scopriamo come finisce La verità è che non gli piaci abbastanza, che racconta quattro storie d’amore, tra cuori spezzati, tradimenti, sogni e rinascite. Diretto da Ken Kwapis, è l’adattamento del romanzo omonimo di Greg Behrendt e Liz Tuccillo, sceneggiatori di Sex and the City. Nello scrivere questa sceneggiatura si sono liberamente ispirati all’episodio della sesta stagione intitolato Il silenzio è d’oro.

La verità è che non gli piaci abbastanza come finisce

Quattro le storie d’amore che trovano spazio nell’intrecciata storia del film di Ken Kwapis. Spazio a Gigi, Conor, Alex, Janine, Ben, Anna, Mary, Beth e Neil. Di seguito trovate i riassunti delle loro storie d’amore, felici o naufragate.

Gigi, Conor e Alex

Gigi è una ragazza decisamente sfortunata in amore. Non sa interpretare i segnali ed è certa che se un uomo ti tratta male, ha un interesse. Una sera esce con Conor e si tratta dell’ennesimo appuntamento fallito. Conosce Alex, il proprietario del bar in cui ha visto l’altro, di cui è anche amico.

Prova a spiegarle come capire gli uomini. La regola base è che se un ragazzo è interessato, fa la sua mossa senza attendere a lungo. Alla fine lei si convince che Alex abbia un interesse, per questo la stia aiutando. Quando ci prova con lui, viene però rifiutata. Lui le spiega che non ha capito nulla delle lezioni. Non ha mai fatto nulla per conquistarla, quindi non era interessato. Lei gli dice che non vuole cambiare. Preferisce tentare all’infinito invece di stare da sola come lui per paura di essere rifiutata. Lui si rende così conto di provare qualcosa per Gigi e va a conquistarla.

Janine, Ben e Anna

Janine è una collega di Gigi. Molto stressata per i lavori nella nuova casa. È sposata con Ben, che a un tratto della loro relazione si è ritrovato dinanzi a un ultimatum: matrimonio o rottura. Lui incontra un’aspirante cantante al supermercato, Anna. La giovane è avvenente e scatta la scintilla. Lui prova a restare fedele e, dopo averle offerto il suo aiuto nel mondo della musica, si accordano per restare amici. Le cose però non funzionano.

L’attrazione è innegabile e ben presto i due finiscono a letto insieme. Lui confessa tutto a Janine, che aveva notato atteggiamenti strani nel rivedere un pacchetto di sigarette tra i suoi vestiti. Lei prova a ricucire la ferita profonda ma Ben ci ricasca. Dopo essere ripartiti, ecco di nuovo le sigarette nascoste. Janine non ha più dubbi. Si lascia alle spalle il senso di colpa per averlo “costretto” al matrimonio e chiede il divorzio, iniziando una nuova vita.

Conor, Anna e Mary

Anna e Conor hanno una relazione d’amicizia, anche se ogni tanto finiscono a letto insieme. Quando lei si avvicina a Ben, smette di considerare Conor, che la vorrebbe per sé in una relazione seria. Dopo la fine della sua storia con l’uomo sposato, lei accetta di dare una chance all’amico. Ben presto però si rendono conto di non voler davvero stare insieme e decidono di tornare soltanto amici.

Mary, amica di Anna, è da sempre sfortunata in amore. Sfrutta soprattutto internet per trovare l’amore. Aiuta Conor a promuovere il suo giro di vendita di case, sentendolo per telefono. Dopo averlo incontrato per caso, riconoscendolo da una foto, decide di fare il primo passo e telefonargli, così da vedersi di persona. I due si innamorano e sono felici insieme.

Beth e Neil

Beth è una collega di Gigi e Janine. Vive con il suo fidanzato Neil, che non ha intenzione di sposarsi. Lei lo pone dinanzi a un ultimatum e lui, rifiutando le nozze, viene lasciato. Parla con Ben e spiega come lui non voglia nessuna altra donna. Non ama che Beth.

Lei va al matrimonio di sua sorella ed è triste nel vedere tutte sposate. Di colpo suo padre ha un infarto. Sopravvive ma deve restare a letto per un po’. Beth si occupa di lui e della casa, mentre le sorelle non fanno nulla e i mariti sono incollati alla TV. Lo stress la porta quasi a un crollo nervoso, quando di colpo vede Neil fare le pulizie, la spesa e varie commissioni. Chiarisce d’aver saputo dell’accaduto e voleva dare una mano. Beth lo abbraccia, felicissima della sua presenza.

Lei ha capito come lui sia più un marito di molti altri, pur senza un anello. Accetta il suo desiderio di non sposarsi e gli promette di non essere più interessata alle nozze. A quel punto lui la sorprende facendole la proposta. Beth accetta e i due si sposano sulla barca di lui.