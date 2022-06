Love MI Fedez e Chiara Ferragni in lacrime “mai” VIDEO

- Advertisement -

Love Mi Fedez si commuove e scoppia in lacrime sul palco e Chiara Ferragni non è da meno tra il pubblico del concerto. Cosa è successo

Al Love MI Fedez e Chiara Ferragni non hanno potuto trattenere le lacrime per l’emozione. Ieri sera il concerto a Milano organizzato dal rapper di Mille con J Ax è stato una grande pagina della musica live post pandemia. Come è giusto i Ferragnez tenevano particolarmente a questa unica tappa di una kermesse che è andata anche in onda su Italia 1 e si è visto dalla reazione sentita e sincera.

Facciamo un passo indietro per capire quando e perché al Love Mi si sono commossi Fedez e Chiara Ferragni. Era da anni che non si esibiva con J Ax il rapper di Bimbi per strada. È storia nota che i due rapper di Vorrei ma non posto avevano litigato per poi fare pace circa un mese. Già per questo il papà di Leone e Vittoria era particolarmente emozionato. Federico però aveva lasciato intendere, prima che iniziasse il concerto di Piazza Duomo organizzato con il cantante di Maria Salvador, che teneva al Love MI perché era anche il suo primo concerto lungo post operazione post tumore al pancreas.

Un vortice di emozioni dunque per Fedez e Chiara Ferragni dall’amicizia ritrovata con J Ax al valore della salute. Tre mesi fa non avevo mai potuto immaginare di potermi esibire per un concerto lungo tre ore e invece eccomi qui. Mi prendo del tempo per ringraziare i medici e una dottoressa in particolare che mi ha letteralmente salvato la vita. Sopratutto voglio ringraziare una persona in particolare che mi è stata vicino, mia moglie. Ti amo tanto! Queste le parole commoventi di Fedez a Chiara Ferragni ieri sera al Love MI. Ma come si vede nel video non è l’unico momento in cui sono scoppiati in lacrime i Ferragnez. Vedendo la folla cantare le sue hit Federico si è commosso cantando Italiana. L’influencer percependo l’emozione del marito si è commossa poco dopo sulle note di Sapore.

Sono contento che abbiamo fatto questa cosa adesso, sentivo che doveva esserci un segnale, che non bisogna farsi guidare dal rancore, dall’odio. Ha commentato così J Ax il discorso di Fedez quando ha parlato del tumore e del supporto di sua moglie. L’abbraccio di mia madre vale tutto questo, ha chiuso il momento emozionale Federico. A chiudere il sipario sul Love MI l’ultima esibizione con Senza Pagare all’insegna dell’allegria.