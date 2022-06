Love Mi Rocco Tanica attacca su Twitter il concerto di Fedez

- Advertisement -

Rocco Tanica ha attaccato il Love MI con diversi tweet polemici: cosa ha detto il l’ex tastierista di Elio e le storie tese.

È andato in scena ieri sera il tanto atteso Love Mi a seguirlo anche Rocco Tanica di Elio e le storie tese che lo ha commentato su Twitter. Il concertone organizzato da Fedez e J Ax in occasione della loro reunion nella splendida cornice di Piazza Duomo a Milano è stato molto lungo, con tantissimi artisti che si sono avvicendati sul palco fino al gran finale rappresentato dall’esibizione di Fedez e J Ax, che hanno portato in scena alcuni dei successi più grandi delle loro carriere e le hit realizzate insieme.

Una serata che ha attirato un gran numero di spettatori e che ha riscosso un grande successo, ma non ha convinto proprio tutti. L’ex tastierista del gruppo Elio e le storie tese, Rocco Tanica, ha criticato lo show tramite alcuni commenti su Twitter. Come sempre funziona sui social il pubblico si spacca e non c’è solo l’approvazione dei follower. Ieri il Love Mi è stato per ore in tendenza e ha catalizzato l’attenzione trasversale di utenti.

Molti i commenti di apprezzamento sul concerto del 28 giugno dai complimenti a Fedez e Chiara Ferragni fino al plauso per Giugno di Tananai. Le critiche si sono invece concentrate in parte sul fatto che le esibizioni fossero in playback per molti artisti. Su questo ha attaccato su Twitter Rocco Tanica.

Love MI Rocco Tanica e l’attacco Twitter

Sono stati due i tweet con cui Rocco Tanica ha criticato il Love Mi organizzato da Fedez e J Ax. Nel primo ha scritto: “Love Mi volge al termine e stanno sparando i pezzi da 90: c’è Lazza. Probabile a questo punto l’arrivo di Porgo, Mentre, Firma, Culto e Fefè”. Poi ha rincarato la dose scrivendo: “Voglio fare il fonico a Love MI, credo di essere abbastanza bravo a schiacciare play di un mp3 player. Tenerissimo il pubblico di quindicenni convinti di trovarsi a un concerto”.

Insomma, non le ha mandate a dire con ironia Rocco Tanica che probabilmente non ha apprezzato lo spettacolo messo su dai due artisti, dalla scaletta degli ospiti alla realizzazione dello show. Già tempo fa il musicista aveva mosso delle critiche al Love Mi e ora ha continuato nel suo attacco. Non è arrivata nessuna risposta dai diretti interessati. J Ax e Fedez hanno ringraziato ieri sera le migliaia di persone presenti in Piazza Duomo e hanno apprezzato il sostegno dei fan. È giusto anche che ognuno esprima il suo parere non si può piacere proprio a tutti e i commenti su Twitter di Rocco Tanica dimostrano questa inesorabile verità.