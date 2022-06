Luigi Borghese causa morte ex marito Barbara Bouchet

- Advertisement -

Luigi Borghese è il padre di Chef Alessandro. La causa della morte dell’ex marito di Barbara Bouchet

Luigi Borghese è stato un produttore e imprenditore, diventato molto famoso soprattutto negli anni ’70 e ’80. Nato a Napoli nel 1936 è arrivato il successo sul grande schermo con la produzione di diversi film come Spaghetti a mezzanotte e Acapulco prima spiaggia a sinistra. Luigi Borghese è stato anche l’ex marito e grande amore di Barbara Bouchet. L’attrice di commedie all’italiana è un nome importante del cinema, nata in Germania ma con nazionalità italiana. Andiamo dunque a ripercorrere gli ultimi Dalla loro intensa storia è nato Alessandro Borghese, noto chef e volto noto della televisione da Celebrity Chef a 4 Ristoranti. Riviviamo i momenti della vita di Luigi fino alla causa della morte dell’ex marito della Bouchet.

Luigi Borghese come è morto: cause

Luigi Borghese, padre del celebre chef Alessandro e marito di Barbara Bouchet, è morto nel febbraio 2016 a 80 anni di età. La notizia della sua morte è stata data proprio dal figlio e conduttore di Celebrity chef su Facebook, con una foto di gruppo insieme a lui e suo fratello Massimiliano. Luigi Borghese è morto proprio alla soglia degli 80 anni: li avrebbe compiuti a marzo. La morte di Luigi ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, nei figli ma anche nell’ex moglie, Barbara Bouchet, con cui l’uomo aveva divorziato circa dieci anni prima, ma tra loro i rapporti erano rimasti molto buoni.

L’attrice di Spaghetti a Mezzanotte ha infatti raccontato che la rottura tra loro non è stata traumatica, anzi è stata abbastanza naturale, semplicemente si erano resi conto che la loro esperienza di vita insieme era terminata. Così hanno deciso di lasciarsi, ma sono rimasti in ottimi rapporti ed è rimasto vivo il bene che li legava anche per il loro figlio chef. Comprensibile dunque come la sua dipartita abbia pesato anche sulla donna, ma dalla famiglia nessuno ha reso nota le causa della morte di Luigi Borghese. Ancora oggi, non è stato detto come è morto l’ex marito della Bouchet con la famiglia che si è limitata a darne la notizia ma ha voluto mantenere la riservatezza.