Travis Barker d’urgenza in ospedale come sta

- Advertisement -

Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: scopriamo come sta il batterista dei Blink 182.

Una terribile notizia sconvolge il mondo della musica: il batterista dei Blink 182, Travis Barker, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. La notizia è stata riportata da PageSix e ha ovviamente messo in apprensione il mondo della musica e non solo: scopriamo come sta il musicista.

Travis Barker ricoverato: come sta

L’uomo, 46 anni, è stato accompagnato dalla moglie Kourtney Kardashian alla clinica West Hills a causa di alcuni problemi di salute dell’uomo. Tuttavia, il musicista dopo poco è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cedars-Sinai con l’obiettivo di sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Al momento non è arrivato alcun commento ufficiale dai diretti interessati, quindi non si sa granché sulle condizioni dell’uomo, ma su Instagram sua figlia, Alabama Luella Barker, ha scritto “Per favore, mandateci le vostre preghiere”, un messaggio decisamente non incoraggiante.

C’è apprensione dunque per le condizioni di salute di Trevis Barker e l’allarme è salito anche alla luce di un recente tweet dell’uomo, che non ha fatto altro che aumentare i dubbi dei fan sul suo stato di salute.

Travis Barker droga la canzone

Proprio ieri infatti il musicista aveva rilasciato un tweet molto criptico, scrivendo: “God save me”. Che Dio mi salvi. Alla luce di quanto successo poi col ricovero, quel tweet ha messo in allarmi molti, ma è anche probabile che Travis si riferisse all’omonimo brano di Machine Gun Kelly, prodotto proprio dall’artista. Il brano parlare di dipendenza da droghe e problemi di salute mentale e quindi in molti hanno sottolineato il legame tra la canzone, il tweet e ciò che è successo a Barker.

Non si tratta della prima volta che Travis Barker finisce sotto le luci dei riflettori per problemi di salute. In passato è stato ricoverato per un coagulo di sangue nelle braccia, poi per un’infezione da stafilococco e per ustioni di terzo grado sul corpo. Ora la salute del musicista torna a preoccupare, in attesa che sia rilasciata qualche notizia in più sulle sue condizioni.