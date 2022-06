Una mamma per amica attrice Rory oggi com’è diventata FOTO

- Advertisement -

Com’è oggi Rory di Una mamma per amica? Com’è cambiata l’attrice Alexis Bledel? Ecco cosa ha fatto dopo la fine della serie.

Alexis Bledel e Lauren Graham sono state le protagoniste di Una mamma per amica, il cui titolo originale è Gilmore Girls, di Amy Sheman-Palladino, la creatrice de La fantastica signora Maisel. Hanno interpretato Lorelai e Rory Gilmore per 7 stagioni, più uno speciale Netflix in 4 puntate, che i fan vorrebbero veder tornare per un atto conclusivo. Ne è passato di tempo dal 2007, anno della chiusura della serie, così come dal 2016, quando si è conclusa Una mamma per amica – Di nuovo insieme. Scopriamo com’è cambiata la vita di Rory.

Una mamma per amica Alexis Bledel (Rory) oggi

Alexis Bledel è un’attrice e modella americana nata a Houston il 16 settembre 1981. Sul finire degli anni ’90 ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione. Non accreditata in Rushmore di Wes Anderson e poi subito scaraventata nel mondo di Una mamma per amica. Giovanissima, ha saputo gestire ottimamente il ruolo di Rory nella serie di Amy-Sherman Palladino, entrando nel cuore dei milioni di spettatori nel mondo. Ha recitato in 153 episodi nella serie regolare, cui si aggiungono i quattro dello speciale Netflix.

La sua carriera si è sviluppata anche al cinema, pur senza particolari picchi, eccezion fatta per Sin City. La televisione è il suo mondo. Appare in singoli episodi di E.R., Prison Break e Mad Men, per poi trovare spazio in maniera più costante in The Handmaid’s Tale. Sappiamo però che non sarà presente nella quinta stagione, impegnata probabilmente in progetti non ancora annunciati. Candidata ai Family Television Awards per Una mamma per amica, ha vinto un Emmy per The Handmaid’s Tale come miglior guest star in una produzione drama.

Alexis Bledel vita privata

I fan di Una mamma per amica sanno benissimo che Rory e Jesse hanno avuto una storia nella vita reale. La coppia era amatissima e in tanti sperano possano tornare insieme in un ipotetico ultimo capitolo dello show della Palladino.

Alexis Bledel e Milo Ventimiglia sono stati ufficialmente fidanzati per quattro anni, dal 2002 al 2006. Fianco a fianco nella parte centrale dello show, dunque. Le cose erano molto serie e l’attrice ha spiegato come avessero iniziato a parlare di matrimonio. Non si conoscono i motivi dell’addio ma tra i due non pare esservi alcun rancore. Sono tornati a lavorare fianco a fianco dopo la rottura, sia per l’ultima stagione che per lo speciale Netflix. Nel 2017, quando lei ha vinto un Emmy, Milo Ventimiglia si è complimentato: “Sono davvero felice per lei. È sempre stata una grande attrice”.

Nel 2012 la Rory di Gilmore Girls ha iniziato a frequentare Vincent Kartheiser, il Pete Campbell di Mad Men, con il quale ha lavorato proprio sul set in due episodi. Una relazione da subito seria e dopo un anno i due hanno annunciato d’esseri pronti a sposarsi. Nel 2014 si sono uniti in matrimonio in California. Una coppia molto riservata, al punto da riuscire a tener nascosta la gravidanza di lei. Nel 2016 il mondo ha scoperto che aveva partorito nell’autunno 2015.