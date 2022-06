Barbara D’Urso, il suo futuro è ancora a Mediaset: la conduttrice viene confermata tra i volti del palinsesto da Piersilvio Berlusconi.

Ci sarà ancora spazio per Barbara D’Urso all’interno del palinsesto di Mediaset dell’autunno 2022. La notizia è arrivata proprio dall’amministratore delegato della rete televisiva, che ha smentito ogni voce su un possibile addio della conduttrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. Piersilvio Berlusconi ha confermato che Barbara D’Urso rimarrà a Pomeriggio 5 quindi, in attesa poi di scoprire in quali altri programmi troverà spazio.

Sembrava paradossalmente in ballo la conferma di Barbara D’Urso, da anni uno dei volti più importanti di Mediaset. Negli ultimi mesi si erano diffuse le notizie circa un suo possibile addio, spinte probabilmente dal rendimento deludente de La pupa e il secchione, che non è riuscito a mantenere alti gli ascolti. Non ci sarà alcun addio sconvolgente: Barbara D’Urso rimane al suo posto, così come tante altre protagoniste dei canali Mediaset come Maria De Filippi, Federica Panicucci e Barbara Palombelli.

Barbara D’Urso Palinsesti Mediaset 2022: i programmi

La notizia della conferma di Barbara d’Urso a Mediaset è arrivata con la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, con la rete di Berlusconi che ha mantenuto quasi invariata la propria struttura, confermando di fatto gran parte della propria programmazione. Per Barbara D’Urso è arrivata la conferma ma quale saranno i programmi che farà nella prossima stagione?

Piersilvio Berlusconi ha per ora confermato la presenza della conduttrice solo a Pomeriggio Cinque, ma ha anche rivelato che ci saranno sicuramente altri progetti in cui sarà coinvolta senza fare nomi. La certezza è che la Pupa e il Secchione Show non ci sarà.

Al momento la presenza del volto di Pomeriggio Cinque non è prevista in altri progetti, ma qualcosa in futuro ci sarà sicuramente: lo ha assicurato l’amministratore delegato di Mediaset, che ha sottolineato la professionalità della conduttrice. Resta da capire dunque quale programma le sarà affidato, se per lei ci sarà un nuovo format o magari le verrà assegnato uno show già esistente: notizie che verranno fuori in futuro, per ora sicuramente la certezza è che nel futuro di Mediaset c’è ancora spazio per Barbara D’Urso.