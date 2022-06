- Advertisement -

GF Vip: nella prossima edizione Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste: che reazione ha avuto Soleil Sorge alla notizia?

Terminata da poco l’Isola dei famosi, inizia a crescere l’attesa per l’altro grande reality show di Canale 5. Si tratta ovviamente del Grande Fratello Vip, che nella sua ultima edizione ha fatto segnare il proprio record di durata e che è pronto a tornare con una nuova entusiasmante stagione. In attesa di scoprire ulteriori dettagli, iniziano già ad arrivare le prime notizie sulla prossima edizione: secondo Chi, Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste dello show.

Si è parlato molto però della presenza di Soleil Sorge come opinionista, ma questa notizia smentisce questo scenario. Qual è dunque la reazione dell’ex gieffina in merito? Soleil non si è mostrata turbata, anzi, tutt’altro.

GF Vip: la reazione di Soleil dopo l’esclusione tra gli opinionisti

Grande Fratello Vip è anche e soprattutto Soleil Sorge, protagonista indiscussa dell sesta edizione. Si così è diffusa con molta forza negli ultimi tempi la voce che vedeva la Sorge opinionista nella prossima edizione del reality con le telecamere h24, complice anche un post su Instagram con Alfonso Signorini che ha creato interesse sulla notizia.

La concorrente nella casa nell’ultima stagione è stata naufraga d’eccezione, con annesso boom di viralità sui social, all’Isola dei famosi 2022. Sembrava insomma davvero tutto pronto per il ritorno di Soleil nel Grande Fratello Vip in veste di opinionista, ma evidentemente non sarà così.

La notizia, comunque, non sembra aver turbato affatto l’ex di Luca Onestini, che si trova in vacanza sul Lago di Como insieme all’amica Dayane Mello e ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra felice e rilassata. Soleil non sembra delusa dalla notizia trapelata in merito a Orietta Berti e Sonia Bruganelli: che ci sia un altro ruolo in vista per l’ex gieffina? Speriamo perché ha talento da vendere. In caso lo scopriremo presto, la febbre per la nuova edizione del GF Vip è già alle stelle e molti fan si chiedono se ci sarà spazio per Soleil Sorge.