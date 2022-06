Il passato non dimentica trama e finale senza spoiler

- Advertisement -

Il passato non dimentica: la trama del film e il racconto del finale del thriller realizzato per la trasmissione televisiva senza spoiler.

Il passato non dimentica, titolo originale The Stranger Inside, è un film realizzato per la televisione nel 2016, dalla durata di un’ora e mezza circa. Il thriller è stato prodotto dalla società Cartell Picture e le riprese hanno preso luogo interamente a Los Angeles, nello stato della California. Il regista della pellicola è Danny J. Boyle, noto per la realizzazione di molti altri thrller televisivi, tra cui spiccano Per amore di Megan e The Babysitter. Scopriamo quindi tutto ciò che c’è da sapere sul film: dalla trama al finale della pellicola, fino agli attori che vi prendono parte.

Il passato non dimentica: la trama del film

I protagonisti della trama de il Passato non Dimentica, inquietante thriller, sono Layla e Nate, due giovani che sono sposati da diversi anni e che desiderano con ogni cellula del loro corpo un figlio, ma finora non sono riusciti ad averlo. I due hanno provato diverse vie, ma Layla non riesce a rimanere incinta o portare avanti una gravidanza e così la coppia decide di affidarsi alla dottoressa Bianca Hartlin, una delle massime esperte nel campo della procreazione assistita.

I due sposi dunque si recano dal medico e Bianca prescrive ai due protagonisti una cura ormonale molto specifica, da seguire con tantissima attenzione, per provare finalmente a coronare quel sogno di avere un bambino. Tuttavia, la vita dei due coniugi viene sconvolta proprio da quei farmaci, che gli provocano dei continui sbalza d’umore e aumentano la tensione e il nervosismo in casa. Ora siamo alla scena finale della trama del Passato non dimentica per scoprire come finisce continua a leggere altrimenti fermati qui se non vuoi spoiler.

Il passato non dimentica: come finisce il film

Alla fine del passato non dimentica la situazione si fa sempre più dura in casa, Layla e Nate a stento riescono a convivere e arrivano sulla soglia di un esaurimento nervoso. Iniziano dunque a dubitare della dottoressa e delle sue intenzioni. Gli sposi capiscono che il problema sta nella cura ricevuta e che fa tutto parte del piano diabolico del medico, ma non riescono a capire perché quella famosissima dottoressa vuole rendergli la vita un incubo.

Verso il finale emergeranno i motivi che spingono il comportamento di Bianca ed emergono dei dettagli inquietanti sul suo passato. Layla e Nate si ritrovano così a dover agire in fretta, per salvare non solo il loro matrimonio, ma tutta la loro vita dalla mente diabolica della dottoressa Bianca Hartlin.

Il passato non dimentica: il cast del film

Nei panni dei due protagonisti, Layla e Nate, troviamo Kelly Sullivan (The producers, End of justice) e Gabriel Hogan (Condor, Gioco di donna). Il ruolo della dottoressa Hartlin è invece interpretato da Sofia Milos, nota per la sua partecipazione in serie tv di successo come CSI: Miami e I Soprano. Di seguito il cast integrale del film:

Sofia Milos: Dr Hartlin

Kelly Sullivan: Layla

Gabriel Hogan: Nate

Laura Hard: Allison

David A. Gregory– Jason

Brooke Hogan– Shannon

Daniela Bobadilla– Cee-Cee

Noah Gildermaster– Bodyguard

Renee Lee Horton– Audrey

Kristian Kordula– Dr. Peterson

Barbara Mallory– Glenda

Thomas McNamara– Nate da giovane

Evan Michael Pinsonnault– Driving Range Golfer

James Joseph Pulido– Paramedico