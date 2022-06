Luca Argentero torna a Mediaset in veste di conduttore di Striscia la Notizia: lo farà Doc 3? Nel dettaglio cosa succederà con la fiction Rai

Luca Argentero sarà di nuovo in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nel palinsesto dell’autunno 2022. Dopo gli esordi nel mondo dello spettacolo su Canale 5, ha fatto il Grande Fratello 3 e nell’anno 2003, lo vedremo a Settembre dietro la scrivania di Striscia la Notizia. Accanto all’attore di Doc ci sarà Alessandro Siani nella nuova edizione del programma di Antonio Ricci, riconfermato dopo essere stato in coppia con Vanessa Incontrada.



Luca Argentero al timone del tg satirico del pre serale di Canale 5 non è un’indiscrezione: lo ha confermato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione televisiva 2022- 2023. Un tassello importante nella longeva carriera di successo del volto di Andrea Fanti. Non ha trionfato al Gf 3 arrivando terzo dietro la vincitrice Floriana Secondi ma di lì la sua popolarità è decollata. Luca Argentero, tra l’altro, per Mediaset ha fatto da protagonista Carabinieri 3 e 4 dal 2005 al 2007 e presenziato a Le Iene.

Ci si chiede se Argentero presenta Striscia la notizia cosa succede con Doc 3? Tranquilli, l’attore non lascia la fiction medical drama con ascolti record, niente assenze prolungate o abbandoni choc. Può fare sia la terza stagione della serie ambientata al policlinico ambrosiano sia il programma di Antonio Ricci. È possibile come successo con Raul Bova in onda addirittura in contemporanea su Rai con Don Matteo e su Canale 5 con Giustizia per tutti. Quando c’è talento non si può farselo scappare!