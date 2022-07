Anna Tatangelo che titolo di studio ha? È laureata?

Anna Tatangelo: che titolo di studi ha la cantante di Essere una donna e se ha conseguito la laurea o si è fermata prima nel suo percorso.

Anna Tatangelo è laureata? La conduttrice di Scene da un matrimonio è stata sicuramente una delle cantanti più precoci della scena musicale italiana. La sua notorietà è arrivata nel 2002, quando la giovane artista nata a Sora ha trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo di quell’anno col brano Doppiamente fragili. Allora la cantante aveva appena 15 anni e la sua giovane età aveva colpito davvero tutti, con la promessa di un futuro luminoso all’orizzonte.

Alla vittoria tra i giovani nel Festival 2002 segue il duetto con Gigi d’Alessio in Un nuovo bacio, brano che ottiene un numero di ascolti incredibili. anna Tatangelo nel 2003 e nel 2004 torna ancora a Sanremo, stavolta per concorrere tra i Big, con la canzone Volere volare in coppia con Federico Stragà e poi con Ragazza di periferia, brano che chiude al terzo posto nella Categoria Donne e ottiene un successo incredibile. Di Sanremo lady Tata ne farà poi 8.

A soli 17 anni, Anna Tatangelo era già quindi una grande protagonista del mondo della musica, con tre Festival di Sanremo alle spalle e la pubblicazione di ben due album. Un successo arrivato prestissimo, ma che ne è stato degli studi della cantante? Andiamo a scoprirlo.

Anna Tatangelo è laureata?

Di Anna Tatangelo non si trovano informazioni certe sul percorso di studi. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha, come detto, ottenuto il successo molto presto, venendo proiettata da giovanissima nel mondo dello spettacolo. In molti hanno pensato che chiaramente la sua attività da cantante l’abbia portata a trascurare gli studi ma, sebbene non ci siano notizie a riguardo, sembra che Anna abbia comunque ottenuto il diploma, anche se non si sa in quale indirizzo specifico.

Non sembra invece che la cantante abbia conseguito la laurea o che abbia frequentato l’università. D’altronde, il suo impegno nella musica ha calamitato il suo tempo e conciliare le cose pare veramente difficile. Non ci sono comunque informazioni certe nemmeno circa questo aspetto, per cui si rimane sempre nel campo delle ipotesi e non delle certezze.

Anna Tatangelo: la carriera

Dopo tutto quel successo incredibile ottenuto in giovane età, il futuro luminoso che molti auspicavano per la cantante in effetti si è concretizzato. Anna Tatangelo vanta una discografia veramente importante, con ben 8 album e una raccolta pubblicata e più di 40 singoli, molti dei quali che hanno riscosso molto successo.

Anna Tatangelo ha anche trionfato al Festival di Sanremo nella categoria big con Essere una donna, il brano che forse è diventato il suo cavallo di battaglia. Il successo è arrivato nel 2006 e ha segnato l’apice della carriera dell’artista di Sora. Quelli sono stati anni d’oro per l’ex compagna di Gigi D’Alessio, che oltre al successo all’Ariston ha anche ottenuto il miglior risultato di vendite col cd Mai dire mai, uscito nel 1007, che è arrivato al sesto posto della classifica italiana dei dischi più venduti. Un grandissimo risultato, per un’artista che poi ha continuato negli anni a rimanere protagonista della scena musicale.