Dana Saber chi è ragazza del bacio con Dayane Mello

Dana Saber, chi è la sexy modella protagonista del bacio dato a Dayane Mello mentre le due erano in giro per le strade di Milano.

Ha fatto il giro del web la foto di Dayane Mello che si scambia un appassionato bacio con Dana Saber. Le due donne sono state immortalate da Whopsee e questi scatti riaprono ovviamente le indiscrezioni su Dayane Mello. L’ex gieffina è finita spesso al centro del gossip ultimamente, con le voci di un flirt col modello Carlo Motta e col rapper Boro Boro. Sulla questione però la brasiliana non si è mai espressa, mantenendo vivi i dubbi e i rumours.

In questi giorni Dayane Mello si trova in vacanza con l’amica Soleil Sorge e a loro si è unica Dana Saber. L’ex concorrente del GF Vip ha quindi deciso di sorprendere tutti e scambiarsi un bacio con la modella, infiammando letteralmente il web. Ma chi è questa donna che si è unita a Dayane e Soleil e ha baciato la brasiliana? Scopriamo ciò che si sa su di lei.

Chi è Dana Saber

In realtà si sa molto poco sull’identità della ragazza. Spulciando i suoi social, scopriamo che Dana Saber è nata il 23 marzo 1993 e ha studiato all’Università di Trieste. Considerando le molte frasi in arabo che condivide (qui il suo profilo Instagram), potrebbe avere delle origini medio-orientali, ipotesi accreditata anche dal suo nome. Ma anche su ciò non c’è alcuna conferma.

Sappiamo che Dana Saber è una modella e che è una tifosa dell’Inter, visto che tempo fa il suo nome è stato accostato proprio a quello della squadra nerazzurra. Per il resto, non sono disponibili altre informazioni sulla ragazza, destinata però a essere protagonista del gossip nei prossimi tempi dopo il bacio con Dayane Mello.