Due cuori e un matrimonio trama e come finisce

Due cuori e un matrimonio: la trama e il racconto del finale senza spoiler della commedia romantica per la televisione diretta da Ron Oliver.

Due cuori e un matrimonio, il cui titolo originale è Perfect match, è una commedia sentimentale realizzata per la televisione. La regia porta la firma di Ron Oliver, autori di diversi lungometraggi per la televisione e di due pellicole cinematografiche: Beethoven – Alla ricerca del tesoro e Un fidanzato da manuale.

Il film è stato realizzato nel 2015, coprodotto da Canada e Stati Uniti d’America. Ha una durata di un’ora e mezza circa ed è stato prodotto dalla Hallmark Channel, una delle emittenti leader nella produzione di film per la televisione oltreoceano. Andiamo dunque alla scoperta dei dettagli del film, dalla trama al finale fino al cast.

Due cuori e un matrimonio: trama del film

I protagonisti della trama di Due cuori e un matrimonio sono una coppia di giovani, Lucy e Paul, intenti nella preparazione del loro matrimonio. Entrambi provengono da due famiglie benestanti e sognano una cerimonia in grande, ma le loro idee non coincidono al 100%. Emergono presto le differenze di pensiero dei due futuri coniugi e ciò sarà causa di una serie crescente di battibecchi che finiscono per ostacolare l’organizzazione del matrimonio.

La data delle nozze si avvicina e i preparativi sono ancora in alto mare, così la madre di Paul decide di assumere una weeding planner, Jessica Summers, che avrà il difficile compito di conciliare i gusti dei due sposti e portare a compimento l’organizzazione del matrimonio. Termina così la trama di Due cuori e un matrimonio senza spoiler ora entriamo nel vivo del finale.

Come finisce Due cuori e un matrimonio

I diverbi aumentano perché Jessica si trova a dover lavorare in un team in cui c’è anche Adam e i due iniziano a discutere su come organizzare il matrimonio. Le differenze di vedute si espandono dunque dagli sposi agli organizzatori e la situazione sembra poter sprofondare nel caos, con i preparativi che continuano a procedere lentamente e la data delle nozze che si fa sempre più vicina.

Alla fine, nonostante i litigi sempre più frequenti, Lucy e Paul riescono a trovare un accordo sui dettagli del matrimonio e lo stesso fanno Jessica e Adam, che non solo si riappacificano, ma tra cui inizia anche a nascere un rapporto più profondo. Come in tutte le commedie romantiche che si rispettino, il lieto fine arriverà a sistemare le questioni di tutti i protagonisti.

Due cuori e un matrimonio: il cast

Le due coppie di protagonisti del cast di Due cuori e un matrimonio sono interpretate da Danima McKellar e Paul Greene, nei ruoli di Jessica e Adam, e da Elise Gatien e Anthony Konechny, che invece prestano il volto ai due futuri sposi Lucy e Paul. Di seguito il cast completo di Due cuori e un matrimonio: