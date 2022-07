Enzo Miccio quanto prende per organizzare un matrimonio? I prezzi sono variabili e su misura per gli sposi

Enzo Miccio è tra i wedding planner più famosi e preparati d’Italia e sorge spontaneo chiedersi quanto prende per organizzare un matrimonio. Partiamo dal presupposto che i prezzi della star di Ma come ti Vesti non possono essere fissi ma come è giusto variano in base all’oscillazione del mercato, all’inflazione e al potere d’acquisto dell’euro. Qualsiasi wedding planner che si rispetti ha un cachet sicuramente predefinito, questo è vero.

Bisogna tener presente che come nel caso del conduttore di Pechino Express il costo preciso per l’organizzazione di un matrimonio viene poi modulato in base alla mole di lavoro e alle richieste degli sposi. Enzo Miccio prende per organizzare un matrimonio tra i 10mila e i 15mila euro secondo il sito money. Bisogna poi capire, questo non è noto, se al cachet di Miccio va aggiunto un extra per la sua presenza in qualità di wedding planner all’evento o se è prevista solo la presenza di un suo assistente, sicuramente preparatissimo. Il volto di Real Time prevede come prezzi anche diverse opzioni come la possibilità di scegliere se affidargli l’intera organizzazione del proprio matrimonio oppure optare per una consulenza. In questo caso il costo per un parere varia tra i 700 e i 2000 euro.

Enzo Miccio prezzi per quali servizi wedding

Non bisogna spaventarsi per i prezzi di un matrimonio organizzato da Enzo Miccio. In primis la sua esperienza è consolidata, si potrebbe dire che è tra i precursori della professione di wedding planner, per di più la sua eleganza è ben nota. Il conduttore di Pechino Express 2022 punta inoltre sulla capacità di essere camaleontica nel saper organizzare qualsiasi tipologia di matrimonio assecondando qualsiasi richiesta degli sposi dalla più classica alla più bizzarra.

È la prerogativa dei matrimoni organizzati da Miccio che vengono sottolineati nella sua bio presente sul portale di settore matrimonio.com. Tra i servizi offerti dal wedding planner di Abito da sposa Cercasi a i prezzi sopracitati la capacità di organizzare matrimoni con ricostruzioni storiche come la Belle Époque o ispirate a film. Per di più il volto di Real Time ha nel suo carnet anche soluzione ironiche e divertenti per gli sposi con gusti più particolari.