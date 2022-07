Francesca Pascale Paola Turci insulti omofobi gravi: reazione e denuncia

Francesca Pascale e Paola Turci sono state attaccate con insulti omofobi sui social. La reazione delle future spose è una lezione di vita

Francesca Pascale con Paola Turci sono stati vittime di insulti omofobi sui social. A denunciarlo la stessa cantante di Questioni di Sguardi sul suo profilo Instagram. Le brutte e condannabili parole sono arrivate come commento alla notizia del suo matrimonio con l’ex compagna di Silvio Berlusconi con cui da tempo aveva una relazione.

Tanti i commenti di auguri per la coppia da parte di Vip e semplici utenti per le nozze di domani in Toscana della coppia ma c’è anche chi ha voluto tentare di rovinare questo splendido momento per le due donne. Francesca Pascale ha sposato per ora la linea del silenzio repostando una foto di Piero Pelù con una maglia a sostegno della comunità LGBTQIA+

Paola Turci ha preferito pubblicare nelle sue storie alcuni di questi squallidi commenti ricevuti tra cui “Lesbicona che schifo!!”. La cantante di Bambine nella didascalia di risposta è stata eloquente definendo l’autore del post, una guest House piemontese, come ignorante e infelice. Anche L’arcigay napoli ha espresso il suo sostegno per Francesca Pascale e sua moglie Paola Turci, ricordando il loro attivismo e la loro presenza al pride dello scorso anno nella città pertenopea.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi e l’ex coach di Amici si sposano domani in Toscana con pochi invitati. Il rito civile sarà celebrato domani a Montalcino a seguire il party nuziale. Le nozze arrivano a coronamento di una storia mai ufficializzata e vissuta con la scelta di mantenere il massimo riserbo sul loro amore. A dare la notizia della loro relazione Oggi con uno scatto che le ritraeva scambiandosi un tenero bacio.

