Giulia Salemi matrimonio con Pierpaolo Pretelli? Spunta Enzo Miccio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli protagonisti del gossip matrimonio alle porte? C’entra Enzo Miccio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti al matrimonio? Non c’è dubbio, la coppia nata al Gf Vip 5, da quando è iniziata la loro storia d’amore, è entrata nel cuore dei fan. Sono un fandom super diffuso e chiamano Prelemi i loro beniamini che spopolano in rete. Di recente c’è stato un episodio che ha fatto sognare i fan che sperano in un presto matrimonio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Entriamo nel dettaglio. La mora influencer ha partecipato con l’ex velino alle nozze di Giorgia Venturini e Marco de Santis e al lancio del bouquet è stata proprio lei la fortunata a prenderlo. Un segno del destino che ha subito scatenato la fantasia dei follower che hanno lanciato la richiesta: la proposta di matrimonio a Giulia da parte del suo Pierpaolo. Al di là di uno splendido scatto dei due con bouquet e qualche post ironica della figlia di Fariba non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Pura suggestione il presto matrimonio dei Prelemi o c’è qualcosa di più che noi ancora non sappiamo?

Certo nel mondo del web e dei social la comunicazione strategica è all’ordine del giorno ad esempio quando c’è una gravidanza da annunciare si iniziano a postare foto con la mano sul pancino oppure quando si vuole successivamente annunciare un passo importante della propria vita sentimentale come per le nozze si può anche postare un bouquet. Magari è il caso dei Prelemi? Ci si augura ovviamente di sì se questa è la cosa giusta per il loro grande amore. A scaldare la suggestione sul presunto matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è anche il nome di Enzo Miccio. Al momento non per organizzare sontuose nozze come nello stile del wedding planner ma perché con Giulia ha partecipato ad una puntata di Celebrity Chef. Un nesso ovviamente forzato ma si sa quando ci sono i fiori d’arancio sognare non costa nulla.