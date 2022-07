New Amsterdam anticipazioni sesta puntata

Scopriamo le anticipazioni della sesta puntata di New Amsterdam 4, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 8 luglio in prima serata.

Siamo arrivati ormai alla sesta puntata di New Amsterdam, il medical drama targato NBC giunto ormai alla sua sua quarta stagione. In Italia, la serie va in onda dal 2018 su Canale 5 con tre episodi a serata: il prossimo, il sesto di questa stagione, andrà in onda venerdì 8 luglio 2022. Ecco cosa sappiamo in merito ai prossimi tre episodi di New Amsterdam, il sedici, il diciassette e il diciotto.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 16: Per tutta la notte

Momento di relax per la squadra del New Amsterdam: i protagonisti escono tutti assieme per una serata di svago e si recano in un locale di karaoke. Per Max questa è l’occasione che aspettava per trovare la forza di fare a Helen la proposta di matrimonio che ha in mente da tempo.

Il giorno dopo a lavoro, i medici dovranno tutti affrontare le conseguenze di una serata un po’ troppo “alticcia”, senza venir meno al proprio dovere. Il dottor Iggy dovrà aiutare un misterioso paziente a venire a patti con un trauma del proprio passato, mentre il dottor Floyd e la dottoressa Lyn devono discutere del loro futuro. Leyla dovrà poi dare a Lauren una brutta notizia.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 17: Questioni irrisolte

I dottori del New Amsterdam si rendono conto che non hanno più l’età per serate alcoliche come quella dell’episodio 16, visto che ancora ne stanno smaltendo i postumi. Mentre Max ed Helen devono capire come sarà il loro futuro, Martin scopre finalmente il segreto di suo marito, il dottor Iggy.

Lauren dovrà aiutare Leyla a prendere una decisione importante, evitando una situazione difficile che potrebbe cambiarle la vita. Alla fine, il dottor Floyd e la dottoressa Lyn trovano un accordo che definire come far funzionare la loro relazione in futuro.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 18: Più forte di una bomba

Finalmente potrebbe arrivare la soluzione del problema dell’odiatissima dottoressa Veronica Fuentes: Max sembra infatti avrebbe escogitato il piano perfetto per allontanarla dal New Amsterdam una volta per tutte. Nel frattempo, Helen deve affrontare la sua complicazione medica, mentre il dottor Iggy viene spinto a riflettere sul proprio matrimonio dal caso di due suoi pazienti e della loro traumatica rottura.

Il dottor Floyd va alla ricerca di un chirurgo vascolare, unica soluzione per salvare la vita a un paziente. Nel frattempo, la dottoressa Lauren riesce a trovare una non semplice intesa con il dottor Castries.