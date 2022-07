Sabrina Salerno che titolo di studio ha? È laureata?

Sabrina Salerno, che titolo ha l’iconica cantante di Siamo donne? È laureata? Le risposte a queste domande sugli studi della showgirl.

Sabrina Salerno è laureata? La bomba sexy occupa senza ombra di dubbio un ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo italiano. Nata nel marzo 1968 a Genova, Sabrina è diventata una delle cantanti italiane più famose nel mondo, una vera e propria icona con brani passati alla storia come Boys e Siamo donne, canzone diventata un vero e proprio inno d’orgoglio per le donne.

Il grande successo per Sabrina Salerno è arrivato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, un decennio che ha sancito la consacrazione della concorrente di Ballando con le stelle 2022 . Anche dopo i fasti di quegli anni, però, la showgirl è rimasta un personaggio molto noto, spesso presente in televisione e ancora amatissima da milioni di fan. Una delle domande che gli appassionati si pongono con maggiore insistenza riguardo Sabrina Salerno è sui suoi studi: la voce di Sexy Girl è laureata? Scopriamo il percorso di studi di Sabrina.

Sabrina Salerno è laureata? Il titolo di studio

Come detto Sabrina Salerno è nata il 15 marzo 1968 a Genova. Da bambina si è poi spostata a Sanremo e tra la città del Festival e il capoluogo ligure ha portato avanti il proprio percorso di studi, arrivando a diplomarsi al Liceo linguistico di Genova. Dopo aver terminato il liceo, dunque, la showgirl non ha continuato gli studi, ma ha intrapreso la propria carriera nel mondo dello spettacolo. Tutto ha avuto inizio con la vittoria del titolo di Miss Lido, poi ha seguito il trionfo a Miss Liguria e da lì la partecipazione a Miss Italia nel 1984.

Sul finire degli anni ’80 dunque è arrivato per Sabrina Salerno l’esordio nel mondo della musica grazie all’incontro con Claudio Cecchetto. Sappiamo bene come poi la cantante sia diventata praticamente una superstar mondiale e chiaramente nella sua carriera non c’è più stato spazio per gli studi, comunque conclusi con un ottimo diploma al Liceo linguistico.

Sabrina Salerno: la carriera e il successo

L’album di esordio di Sabrina Salerno è arrivato nel 1987, con singoli che hanno avuto un successo mondiale come Sexy Girl e soprattutto Boys, brano che riuscì addirittura ad arriva al terzo posto della classifica britannica, dietro mostri sacri come Michael Jackson e Madonna. Per tutti gli anni ’90 Sabrina Salerno è stata un’icona della musica e un modello di bellezza, ha preso parte anche al Festival di Sanremo 1991 insieme a Jo Squillo, con un brano iconico come Siamo donne.

Alla fine degli anni ’90 ha lasciato la musica, tornando a pubblicare un album solo nel 2008. Nonostante il suo impegno come cantante si sia diradato, la sua presenza in televisione non si è affievolita, anzi. La cantante di Boys è spesso presente in numerosi programmi, soprattutto come concorrente dei molti quiz e giochi che sono protagonisti del palinsesto italiano, specialmente quelli incentrati sulla musica. Quello di Sabrina Salerno è un successo generazionale, per tanti anni la showgirl è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda, passando dalla musica alla televisione e restando sempre nel cuore dei moltissimi fan.