Testamento d’amore trama e come finisce senza spoiler

Testamento d’amore: la trama del film televisivo diretto da Thomas Kronthaler e il racconto del finale senza spoiler della pellicola.

Testamento d’amore è una commedia sentimentale realizzata in Germania nel 2020 con la regia di Thomas Kronthaler, noto per diverse serie e film per il piccolo schermo in patria. Il titolo originale della pellicola è Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück e il film ha una durata di circa un’ora e mezza. Il genere rispecchia le aspettative, leggero per trascorrere un’oretta di relax. Andiamo alla scoperta della trama del film e del suo finale.

Testamento d’amore: la trama del film

La protagonista del film è Hanna, una ragazza che senza aspettarselo eredita una fattoria appartenuta a sua nonna Berta nella bassa Baviera. Una grande possibilità per lei, ma l’eredità ha delle condizioni: Hanna deve dividere la fattoria con suo cugino Max. I due devono amministrare la fattoria per almeno quattro settimane, altrimenti l’intero lascito andrà a finire nelle mani della Chiesa.

A monitorare che queste condizioni vengano rispettate ci pensa il pastore Brenner. Hanna si trova dunque a dover gestire la fattoria in campagna, ma anche a portare avanti i propri obblighi a Monaco e il dividersi tra queste due vite causerà non poche difficoltà alla ragazza. Se questa è la trama di Testamento d’amore ora si entra nel vivo della sinossi, se non vuoi sapere nulla del finale non continuare a leggere.

Testamento d’amore come finisce

Tempesta d’amore finisce con Hanna che si trova dunque divisa tra queste due vite, la nuova in campagna con suo cugino Max e la vecchia a Monaco, dove c’è Alex con cui Hanna ha un legame che va oltre l’aspetto professionale. Questa esperienza farà riflettere molto Hanna, che rimette in discussione il suo modo di vedere la vita.

Testamento d’amore: il cast del film

Fanny Krausz interpreta il ruolo della protagonista Hanna, mentre il cugino Max è Daniel Gawlowski. Il resto del cast di Testamento d’amore:

Fanny Krausz: Hanna Gruber

Carin C. Tietze: Hermine Gruber

Daniel Gawlowski: Max Bergmann

Heio von Stetten: Pfarrer Brenner

Doris Buchrucker: Berta Gruber

Angela Ascher: Zenta Zacher

Matthias Gärtner: Alex

Helena Schönfelder: Pauline

Xenia Tiling: Daniela

Bettina Redlich: Luise Bergmann

Walter Schuster: Alois Bergmann

Edith Konrath: Vroni Altmanseder

Felix Hellmann: Hannes Brandt