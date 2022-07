I The Jackal hanno un componente in meno: Claudia Napolitano lascia il talentoso gruppo. I motivi in un video della protagonista di Insuperabile

I the Jackal dovranno fare a meno di Claudia Napolitano. Già da tempo si vociferava che la bionda attrice avesse deciso di lasciare il gruppo di comici di generazione 56k e ora è arrivata l’ufficialitá: dal 1 luglio Claudia lascia il team che ha spopolato con gli effetti di Gomorra sulla gente.

Tre anni fa la Napolitano era entrata a far parte dell’agenzia di brand e content nata in Campania nel 2005 e proprio in queste ore sull’Instagram ufficiale del gruppo è stato pubblicato un video tributo all’attrice. Anche su TikTok sta diventando virale un video in cui Claudia Napolitano spiega perché lascia i The Jackal e cosa farà in futuro. I motivi ufficiali dell’addio dell’attrice dopo il successo di generazione 56k su Netflix sono chiari: a malincuore non farà più parte del team per dedicarsi ad altri progetti che poi svelerà.

Nessun attrito dunque della protagonista del video di Insuperabile di Rkomi con gli altri componenti degli Effetti di Gomorra tra la gente. Claudia è in ottimi rapporti con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru.Qualche rumors su un litigio tra la Napolitano e gli altri componenti dei the Jackal in realtà non c’è nemmeno mai stato. Sono solo suggestioni e forse invidie per il successo dei comici digitali.

The Jackal Claudia Napolitano chi è fino a Rkomi

Claudia Napolitano è un’attrice. Nata a Napoli nel 1999 ha 23 anni di età. Accanto agli studi scolastici al Liceo Linguistico ha sempre coltivato la sua passione della danza che ha poi messo d’arte per dedicarsi alla recitazione formandosi alla Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

La svolta arriva nel 2019 quando partecipa da protagonista al video musicale di Livio Cori e Nino D’Angelo della canzone Un Altra Luce. Presenti nelle immagini anche Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal che colpiti dal suo talento la prendono nel team.

La sua prima apparizione con il gruppo comico è nel video l’amore al tempo del social. La bionda attrice napoletana negli ultimi mesi è apparsa nel video musicale di Insuperabile interpretando il ruolo di fidanzata di Rkomi. In molti hanno pensato che tra i due ci sia stata una storia ma sono solo ipotesi. Claudia Napolitano su Instagram ha oltre 152mila follower. L’1 luglio 2022 l’artista di Generazione 56K ha lasciato ufficialmente i The Jackal salutando i colleghi con un post strappalacrime. “Ricordo il provino come fosse ieri…da quel giorno tre anni incredibili, i più formativi della mia vita fino ad ora..grazie ragazzi dal primo all’ultimo per avermi insegnato tanto”.