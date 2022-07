Aldo Balocco causa morte: chi era il signore dei biscotti

È morto Aldo Balocco, noto imprenditore italiano del settore dolciario di origine piemontese: le cause della morte e perché era famoso.

Si è spento nella notte, Aldo Balocco, uno dei più noti imprenditori italiani nel settore dolciario grazie al lungo lavoro nell’azienda di famiglia, appunto la Balocco, di cui era presidente onorario. Aveva 91 anni, ed era vedovo dal 2015, dopo la morte della moglie Anna Ferrero. Lascia i figli Alberto e Alessandra, oggi alla guida dell’azienda di Fossano (Cuneo).

Chi era Aldo Balocco il signore dei biscotti

Nato nel 1930, Aldo Balocco era figlio di Francesco Antonio Balocco, il fondatore dell’omonima azienda che, all’epoca, era solamente una pasticceria di Fossano, una cittadina della provincia di Cuneo. Nel 1949, l’azienda si espanse aprendo uno stabilimento di 5mila metri quadrati, e nel corso degli anni Cinquanta divenne un punto di riferimento dell’industria dolciaria, grazie anche all’ideazione del celebre Mandorlato, il panettone simbolo della Balocco.

Durante la sua gestione della fabbrica, Aldo Balocco ha fatto registrare importanti progressi e risultati, come l’ampliamento dello stabilimento nel 1969, lo sviluppo di una grande rete commerciale e, soprattutto, l’investimento nella pubblicità. Molto noto, infatti, lo spot del Mandorlato trasmesso durante Carosello e affidato alle gemelle Kessler.

Aldo Balocco: le cause della morte

Aldo Balocco è morto nella notte tra venerdì 1° luglio e sabato 2 luglio 2022 all’età di 91 anni. Al momento non sono ancora state comunicate le cause della morte dell’imprenditore piemontese ma si ipotizza di vecchiaia.

Il funerale sarà celebrato alle ore 10.00 di lunedì 4 luglio, nel Duomo di Fossano. Il rosario sarà recitato, sempre in Duomo, alle 19.00 di domenica 3 luglio.

Signor Balocco pubblicità: era lui?

Per la maggior parte delle persone, Aldo Balocco era non solo l’imprenditore a capo dell’azienda dolciaria, ma in un certo senso anche il Signor Balocco, protagonista dei più recenti spot pubblicitari dell’impresa di Fossano. In realtà, però, quello della pubblicità non era davvero Aldo Balocco, ma un attore chiamato a farne simbolicamente le veci (anche per una leggera somiglianza fisica).

L’attore che ha interpretato il Signor Balocco negli spot in tv, specialmente durante il periodo natalizio, era Cosimo Cinieri, noto attore teatrale pugliese, che ha svolto questo lavoro in pubblicità dal 2006 al 2015. Nel 2017, a causa dei problemi di salute di Cinieri (morto poi a 80 anni nel 2019), il suo ruolo è stato ereditato da Aldo Stella, attore torinese classe 1955.