Castello di Velona: tutto sulla splendida location e i suoi prezzi del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale.

Francesca Pascale e Paola Turci hanno deciso di celebrare il loro matrimonio al Castello di Velona, location sontuosa e di sicuro costosa. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la celebre cantante dopo il rito civile a Montalcino hanno puntato su un ricevimento con pochi inviati che valorizza ancor di più la splendida struttura situata nel cuore della Val d’Orcia, in Toscana. Una struttura mozzafiato, immersa in un territorio che è completamente patrimonio dell’UNESCO. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio tutto sul luogo dell’evento e sui prezzi della blindatissima cerimonia.

Castello di Velona prezzi matrimonio

Quanto è costato il matrimonio al Castello di Velona di Francesca Pascale e Paola Turci? Non può che puntare con i suoi servizi wedding sull’esclusività la location e si pensa sia così anche per i prezzi. Splendida d’altronde è la cornice della Val d’Orcia, tanto quanto lo splendido resort di lusso.

Il Castello di Velona si trova su una collina con una splendida vista sulla campagna verde della Toscana amata dalla famiglia Medici ed è uno dei luoghi più incantevoli di tutta Italia. A soli 8 km da Montalcino, il resort offre un’esperienza unica, tra il relax delle terme, stanze extra lusso e una cucina che offre i veri sapori della Toscana, con la produzione propria di prodotti come il Brunello di Montalcino e l’olio di oliva. Veniamo a quanto è costato il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale.

Per quanto riguarda i prezzi a persona per il pranzo, aleggia il mistero sul menù scelto per il ricevimento, ma pare si sia optato un menù vegano con prodotti altamente selezionati e prelibati. Il ristorante del Castello di Velona che ospita la cerimonia è il gourmet “ il Brunello”, una cena in questa esclusiva location costa in media tra i 130 e 150 euro a persona.

I prezzi delle stanze nel resort generalmente arrivano fino a 1.600 euro a notte, poi ovviamente dipende dal periodo dell’anno scelto e da possibili offerte. Di certo la ricercatezza e il lusso offerti dal Castello di Velona rendono la spesa per un matrimonio abbastanza alto, ma l’esperienza fornita, in una cornice unica, ne vale sicuramente la pena. I costi del matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sono senza dubbio alti, ma la cerimonia è molto esclusiva.