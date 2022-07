Francesca Pascale chi è: caso patrimonio e cifre da Berlusconi

Francesca Pascale: tutto ciò che c’è da sapere sull’ex di Silvio Berlusconi, dal giallo riguardante il patrimonio a cosa fa nella vita.

Francesca Pascale è un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Famosa per essere stata la fidanzata dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, la moglie di Paola Turci ha un passato sia nel mondo dello spettacolo che in politica. Virale un video accanto ad Oscar di Maio, noto come O Cafon, risalente al suo passato da velina di Telecafone, programma in onda in Campania. Ci riferiamo ad un’interpretazione che le ha causato parecchie critiche degli haters: quello del calippo.

Francesca Pascale oggi ha scritto un nuovo capitolo della sua vita privata: il matrimonio celebrato con la famosa cantante Paola Turci, in programma in Toscana, a Montalcino con rito civile mentre il party è stato previsto nella suggestiva location del castello di Velona costato, probabilmente, cifre da capogiro. Andiamo dunque a scoprire chi è Francesca Pascale.

Francesca Pascale chi è

Francesca Pascale è nata il 15 luglio del 1985 a Napoli e ha 37 anni di età. Preso il diploma, si è iscritta alla facoltà di Scienze politiche e mentre porta a termine gli studi inizia a lavorare, entrando nel programma Telecafone di Telecapri. Qui l’ex fidanzata di Berlusconi sale alla ribalta per il famoso video del calippo, per cui è stata molto criticata. Le critiche degli haters sono frutto di una cattiva interpretazione dello sketch comico con Oscar di Maio, che continua a essere proposto tuttora.

Francesca Pascale ha quindi poi deciso di intraprendere la strada della politica, provando a candidarsi per le elezioni municipali di Napoli. La vita del volto delle tv campane cambia nel 2006, quando conosce Silvio Berlusconi e aderisce al partito dell’ex premier, fondando anche poco più che ventenne il comitato “Silvio ci manchi”. Tra i due nasce piano piano una forte intesa e qualche tempo dopo la separazione tra il cavaliere e Veronica Lario tra i due scoppia l’amore e i due si fidanzano tra la fine del 2011 e il 2012.

La relazione con Silvio Berlusconi giunge a termine dopo ben 9 anni, nel marzo 2020. Dopo qualche tempo il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti della politica insieme alla cantante Paola Turci. Oggi Francesca Pascale è una grande sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+ ed è pronta a convolare a nozze col nuovo amore della sua vita.

Francesca Pascale patrimonio: il giallo

Dopo la rottura con Silvio Berlusconi, si è parlato molto del patrimonio della Pascale. Nonostante i due non siano mai stati sposati, pare che Francesca abbia ottenuto dall’ex Premier un ricco vitalizio dopo la separazione. Le cifre non sono mai state comunicate ufficialmente. Sembrerebbe secondo Repubblica che la moglie della Turci abbia ricevuto un assegno forfettario da circa venti milioni di euro e un vitalizio da circa 80.000 euro al mese. Ovviamente restano rumors data anche l’importanza delle cifre.

Oltre a queste somme, Francesca Pascale aveva ricevuto a uso gratuito il diritto di domicilio di Villa Maria, l’abitazione realizzata proprio per l’ex fidanzata di Berlusconi in Brianza. Un anno fa, stando quanto riportato da Libero Quotidiano, la moglie di Paola Turci ha lasciato la residenza brianzola per trasferirsi in Toscana, a Lucca, avendo acquistato anche una casa al mare a Fregene. Non si hanno notizie sul lavoro svolto oggi da Francesca Pascale.