Matrimonio Francesca Pascale e Paola Turci: abiti da sposa FOTO

Matrimonio Francesca Pascale e Paola Turci: gli abiti da sposa indossati, gli stilisti e i prezzi

Francesca Pascale e Paola Turci in abito bianco casual chic si sono sposate ufficialmente. Il si è arrivato al palazzo comunale di Montalcino intorno alle 17.30 del primo luglio. L’ex di Berlusconi e la cantante di Questione di Sguardi erano stupende e davvero molto eleganti con vestiti da sposa semplici e di gran classe.

Sia la Pascale che la Turci hanno scelto il bianco declinato in tutte le sue sfumature dagli outfit degli ospiti, sembrerebbero tutti in total white o quasi, fino ai fiori nuziali. La curiosità su come sarebbero stati gli abiti di sposa di Paola e Francesca e su chi sarebbe stato lo stilista a firmare i vestiti c’è stata fin dall’annuncio del matrimonio.

Francesca Pascale abito da sposa marca prezzi

Partiamo dal vestito da sposa di Francesca Pascale. L’ex di Silvio Berlusconi ha puntato su un elegantissimo tailleur pantalone bianco. La politica ha puntato però anche su un modello che più che al taglio classico punta a distinguersi.

Un completo giacca e pantalone come vestito da sposa per il matrimonio con Paola Turci che dunque potremmo definire sofisticato ma semplice. Il tessuto sembra dalle foto un pregiato cotone seta. Per la giacca Francesca ha optato per è una giacca a vento con bottone a scomparsa, il pantalone era ampio strizzando gli occhi ai modelli anti ‘90. Una piccola curiosità Fendi chi è lo stilista che ha firmato l’abito da sposa delle Pascale, come riporta il Messaggero. Il costo di un blazer di Fendi può variare dai 1000 ad oltre 2000 euro. Possiamo però ricordare che chi vestiva l’ex di Silvio Berlusconi quando stava con il Cavaliere era il marchio Hermes.

Paola Turci abito da sposa marca prezzi

Passiamo all’abito da sposa scelto da Paola Turci per il matrimonio con Francesca Pascale. Il dress code del wedding è in linea, la cantate ha scelto come vestito per le nozze un tutone, ovvero una jumpsuit per i più avezzi alla moda. Il costo si potrebbe aggirare attorno ai 1000 euro.

Braccia scoperte con scollo profondo a v ad esaltare la bellezza della cantante di Bambine. Punto vita segnato e poi il suo vestito da sposa diventa morbido, a zampa. Alberta Ferretti è la stilista dell’abito di Paola Turci per il matrimonio con la Pascale. Anche qui una curiosità, chi veste l’artista spesso è Dsquared2.