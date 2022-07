Chiara Ferragni e Fedez a Masseria Prosperi: prezzi costo camere

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia a Masseria Prosperi. I costi delle camere e i prezzi non sono così alti come ti aspetti

Chiara Ferragni in Puglia con Fedez, Leone e Vittoria ha trascorso qualche giorno di vacanza godendosi merito relax al mare della Puglia. Su Instragam i follower le hanno chiesto dove stava trascorrendo le vacanze a Otranto e l’imprenditrice digitale ha accontentato i suoi seguaci. Dove erano dunque in vacanza i Ferragnez?

Alla Masseria Prosperi che si trova presso la località di Tenuta Frassanito a Otranto. Un Luxury boutique farm nel cuore delle valli salentine a pochi passi dallo splendido mare della Puglia. L’Apulia è una regione nel cuore dei Ferragnez. È in questa terra baciata dal sole e dalle acque cristalline che hanno scoperto di aspettare la piccola Vittoria che ora ha poco più di un anno di età e insieme a Leone è una star dei social.

Quanto costa una vacanza alla Masseria Prosperi dove hanno trascorso la loro breve vacanza Chiara Ferragni e Fedez? Entriamo nel dettaglio dei prezzi di questa splendida location di lusso ad Otranto. Una notte in una camera matrimoniale superior vista giardino alla Masseria costa 383 euro circa. La suite dove immaginiamo abbiano soggiornato i Ferragnez costa 430 euro a notte circa. Con loro nella splendida location di Tenuta Frassanito ha trascorso qualche giorno di relax anche Tananai.