Elodie Anna Pettinelli litigio: la speaker cosa è successo davvero

Elodie e Anna Pettinelli in un video tiktok hanno litigato? La Prof di Amici svela cosa è successo davvero con la cantante sul palco del Rds Summer Festival a Ostia

Elodie e Anna Pettinelli stanno spopolando in un video su TikTok in cui si parla di un litigio. Nelle immagini si vede la cantante di Tribale alle prove del Rds Summer Festival a Ostia infiammare a tal punto il pubblico con le sue Hit che a gran voce le viene urlato di fare il bis ovvero di cantare un ultima canzone. L’artista ex Amici in un primo momento non riesce a capire cosa la stavano chiedendo i fan in quel momento, complice l’adorabile caos che si crea ai concerti.

Anna Pettinelli, storica voce di Rds, ironizza dicendo ad Elodie che non capisce niente. La cantante di Margarita risponde divertita a tono “un attimo, sei sempre aggressiva con me” poi aggiunge che può parlare romano essendo sul palco del Rds Summer Festival a Ostia. Alla Dualipa Italiana era stata chiesta la canzone dedicata al suo ex Niente canzoni d’amore. I social sa si amplificano e i follower hanno subito etichettato come un litigio il simpatico siparietto tra la prof. di Amici e l’ex fidanzata di Marracash. Ma cosa è successo davvero tra Elodie e Anna Pettinelli al concerto di Rds a Ostia? Come in realtà si vede bene già nel video virale su TikTok la speaker radiofonica e la cantante non hanno di certo litigato. A chiarire e a spazzare via ogni dubbio Anna Pettinelli che nelle sue storie Instagram ha mostrato un audio whatsapp di Elodie in cui l’artista dice testualmente: “Annare come fanno a non capire che siamo due romane veraci che si vogliono bene”. Replica eloquente della prof di Amici ed è chiaro che con la voce di Bagno a Mezzanotte non hanno litigato.

Su Twitter sono stati pubblicati anche tantissimi video dove la cantante e la conduttrice radiofonica si divertono nel backstage del concerto e improvvisano anche una versione in duetto del singolo Bagno a Mezzanotte.