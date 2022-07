Federica Carta che fine ha fatto cantante dei feat con Shade

Federica Carta: che fine ha fatto la cantante che ha realizzato diversi brani di successo come Irraggiungibile con Shade.

Nata il 10 gennaio 1999, Federica Carta è una giovane cantante, romana di origini sarde. Qualche anno fa si è imposta all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici, dove termina al terzo posto, e alla collaborazione col rapper Shade nel brano Irraggiungibile, un successo incredibile che è valso ai due artisti un disco d’oro e addirittura tre dischi di platino.

La carriera di Federica Carta sembrava lanciatissima, dopo il successo di Irraggiungibile l’artista ha riformato la coppia con Shade partecipando al Festival di Sanremo 2019, presentando il brano Senza farlo apposta che ottiene anch’esso uno straordinario successo radiofonico. Dopo questi importanti primi passi, la carriera di Federica Carta ha vissuto però negli ultimi anni una fase di stop, con la cantante di Irraggiungibile che è progressivamente scomparsa dalle scene. Scopriamo dunque che fine ha fatto oggi Federica Carta.

Federica Carta che fine ha fatto

L’ultimo lavoro di Federica Carta risale ormai al 2019, anno in cui la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo. Si tratta dell’EP Popcorn, che contiene il brano sanremese Senza farlo apposta e il singolo Mondovisione, colonna sonora del film La befana vien di notte con Paola Cortellesi. A quell’EP ha fatto seguito il terzo tour dell’artista e chiuso quel percorso, Federica Carta sembrava pronta per vivere un nuovo capitolo della sua avventura.

Il 6 marzo 2020 è uscito infatti Bullshit, primo singolo di quello che avrebbe dovuto essere stato il quarto album in studio della cantante romana. Nei mesi successivi poi sono usciti altri due singoli: Easy e Bella così, realizzato in collaborazione con Chadia Rodriguez. Quando tutto sembrava pronto per l’annuncio dell’album, questo non arrivava e nel tempo sono arrivati altri singoli: Morositas in featuring con Random e nel 2021 Mostro e Tocca a me, realizzato questo insieme a Mydrama. Una serie di singoli che però hanno allontanato l’uscita dell’album e col passare del tempo i fan hanno cominciato a farsi domande.

L’ultimo singolo di Federica Carta risale al momento al 2021, ma lo scorso marzo la cantante di Ti avrei voluto dire ha annunciato l’imminente uscita di nuova musica, riaccendendo i riflettori sull’attesissimo nuovo album. Dopo la grande mole di singoli usciti negli ultimi anni, il 2023 dovrebbe essere l’anno buono per il grande ritorno di Federica Carta, con l’uscita finalmente del suo nuovo cd.

Federica Carta: l’esperienza ad Amici 17

Per la cantante romana, tutto ha avuto inizio ad Amici, l’edizione che ha fatto è la 17. Dopo aver studiato molto da bambina soprattutto grazie a suo padre Cristiano, l’artista si è presentata alle selezioni per il programma di Maria De Filippi presentando alcuni brani inediti. Viene così presa nella scuola e riesce anche a superare il daytime, approdando alla fase serale e facendo parte della squadra blu capitanata da Elisa.

L’esperienza ad Amici nel 2017 di Federica Carta si rivela molto proficua. La cantante compie un grande cammino, pubblica singoli come Ti avrei voluto dire e Attraversando gli anni che vengono certificati disco d’oro e chiude la sedicesima edizione di Amici al terzo posto, dopo Andreas Müller e Riccardo Marcuzzo.