Alle nozze di Davide Silvestri alla Lodovica presenti solo quattro concorrenti del Gf Vip 6 assenti due vipponi amici

Il matrimonio di Davide Silvestri non è stata una reunion del Gf Vip. Chi credeva di rivedere, nella suggestiva location della Lodovica, parte dei vipponi protagonisti della sesta edizione con un po’ di amarezza si è sbagliato. In un primo momento il cugino di Kekko dei Modá aveva detto a Verissimo che avrebbe invitato solo Katia Ricciarelli e Baru Gaetani per voleva accanto a se per le nozze con la sua Lilly esclusivamente le persone a cui era particolarmente legato. Il produttore della birra Lira avrebbe poi cambiato idea secondo The People Gossip. Tra gli invitati ufficiali del Grande Fratello Vip al matrimonio di Davide Silvestri alla cascina sarebbero stati: Barù, Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Jessica Selassiè, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Miriana Trevisan.

L’ex volto di non è la Rai si è subito tirata fuori perché era impegnata a un evento di lavoro. I Basciagoni sono al mare di Porto Cesareo, ieri Alessandro Basciano era impegnato in dj al locale Isola Beach. Katia e Giucas insperabili al Gf Vip erano presenti, tanto quanto un po’ a sorpresa anche Jessica Selassiè. Tra gli invitati più stretti Baru. Dunque qualche forfait alle nozze da dress crode contadino del cugino di Kekko dei Modá con Lilly c’è stato quello principale di due grandi amici di percorso nella Casa più spiata d’Italia: Soleil Sorge e Alex Belli sono stati assenti al matrimonio di Davide Silvestri.

I motivi? Si vocifera che non si sia trattato di snobbare la coppia ma l’attore di Centovetrine e la bionda influencer pare non siano stati invitati. Sui social ufficiali non è arrivata al momento nessuna conferma o smentita da parte di Belli e Sorge ma si immagina che con Davide l’amicizia del trio all’interno del Grande Fratello Vip sia terminata.