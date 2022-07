Paola Turci dedica Tu si ‘na cosa grande alla Pascale: il perché VIDEO

Paola Turci ha cantato Tu si ‘na cosa grande per sua moglie Francesca Pascale. Il perché delle dedica strappalacrime per le nozze in Toscana

La voce di Paola Turci che intonava Tu si ‘na cosa grande ha incantato il castello di Velona. La location delle nozze dell’artista di Questione di Sguardi con l’ex fidanzata di Berlusconi si è trasformata in un palco per pochi minuti. Quando la cantante ha iniziato con le note del grande classico di Domenico Modugno l’emozione degli invitati era palpabile.

“Tu si na cosa grande pe me na cos ca me fa nnammura” canta la Turci avvicinandosi alla moglie visibilmente commossa. Non è solo Francesca Pascale ad essersi emozionata per la dedica di sua moglie Paola. Quello che possiamo definire una sorta di “regalo”, ben più importante di quello materiale, fatto per il matrimonio celebrato a Montalcino è diventato virale sul web a postarlo anche Corriere Tv.

Perché la Turci ha deciso di dedicare alla Pascale questa canzone di Domenico Modugno? Probabilmente per il significato di Tu si na cosa grande, una poesia in musica sull’amore universale che celebra un sentimento puro che chiede di essere esternato. Ci potrebbe essere un altro motivo dietro la dolce scelta musicale della cantante di Bambine per sua moglie Francesca. L’ex di Berlusconi è nata a Napoli e il brano cantato per lei da sua moglie scritto da Roberto Gigli è un cult della canzone classica napoletana.

https://vm.tiktok.com/ZMNSeDU23/?k=1

Paola Turci il testo di Tu si ‘na cosa grande

Tu si’ ‘na cosa grande pe’ mme

‘Na cosa ca me fa nnammura’

‘Na cosa ca si tu guard”a mme

Je me ne moro accussi’

Guardanno a tte

Vurria sape’ ‘na cosa da te

Pecche’ quanno i’ te guardo accussi’

Si pure tu te siente ‘e muri’

Nun m”o ddice

E nun m”o faje capi’, ma pecche’

E dillo ‘na vota sola

Si pure tu staje tremmanno

Dillo ca me vuoi bene

Comm’io, comm’io

Comm’io voglio bene a tte

Tu si’ ‘na cosa grande pe’ mme

‘Na cosa ca tu stessa nun saje

‘Na cosa ca nun aggio avuto maje

Nu bene accussi’, accussi’ grande

Si pure tu te siente ‘e muri’

Nun m”o ddice

E nun m”o faje capi’, ma pecche’

E dillo ‘na vota sola

Si pure tu staje tremmanno

Dillo ca me vuoi bene

Comm’io, comm’io

Comm’io voglio bene a tte

Tu si’ ‘na cosa grande pe’ mme

‘Na cosa ca tu stessa nun saje

‘Na cosa ca nun aggio avuto maje

Nu bene accussi’, accussi’ grande

Accussi’ grande

Accussi’ grande