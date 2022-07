Room film storia vera: il caso Fritzl che lo ha ispirato

Room è una storia vera? Come il caso di Josef Fritzl ha ispirato lo straziante film con Brie Larson

Il film Room racconta la storia di una donna rapita, violentata e costretta ad avere un figlio dal suo rapitore. La madre e il figlio sono stati rinchiusi e costretti a vivere in una stanza, che è l’unico mondo che il bambino abbia mai conosciuto. Si pensa che il film sia stato ispirato dall’agghiacciante caso vero di Josef Fritzl, che abusò della propria figlia. Cosa è successo e come ha ispirato Room? A parlarne è stata la stessa autrice del libro che ha ispirato il film con protagonista Brie Larson.

Room film: cos’è stato il caso Fritzl?

Room è stato ispirato dal caso Fritzl salito agli onori della cronaca nel 2008 quando si scoprì che Josef Fritzl aveva tenuto la figlia Elisabeth chiusa in una cantina per 24 anni dall’età di 18 anni fino ai 42 anni della ragazza. Secondo quanto riportato dalla BBC e poi accertato dalle indagini, Josef Fritzl l’aveva violentata ripetutamente e aveva generato sette figli con lei, lasciandola partorire senza intervento medico o assistenza. Uno dei suoi bambini è morto. Invece di cercare aiuto medico infatti, il padre aveva lasciato che il bambino morisse e, secondo quanto riferito, ne aveva gettato il corpo in un inceneritore. Tre dei bambini sono stati rinchiusi con la figlia nel sotterraneo della cantina, che era insonorizzato e dotato di serrature elettriche che si aprivano solo con un codice. Le camere senza finestre significavano che non vedevano mai la luce del giorno. Gli altri tre figli sono stati cresciuti da Fritzl e dalla moglie, che ha dichiarato di “non avere idea” dei crimini del marito. L’uomo ha coperto i suoi crimini fingendo che la figlia fosse scappata per unirsi a una setta. Per quanto riguarda i tre figli avuti dalla figlia e cresciuti nella casa al piano di sopra con la moglie, sosteneva che erano comparsi sulla porta di casa sua da neonati.

Fritzl forniva cibo alla figlia e ai suoi figli, ma a volte li puniva negandoglielo e si assicurava che nessuno scoprisse la loro presenza. La storia è venuta alla luce quando la figlia maggiore di Elisabeth Fritzl si è ammalata gravemente ai reni. Convinse il padre a lasciarla andare in ospedale, dove il personale si rese conto che qualcosa non andava e la ragazza entrò in coma, gravemente malata. La polizia fu allertata e fu lanciato un appello affinché la madre si facesse avanti, che Elisabeth vide in televisione. Ha pregato il padre di portarla in ospedale e alla fine l’ha fatto. La polizia si aspettava di trovarsi di fronte a un caso di maltrattamento di minore contro la figlia di Elisabeth. Quando Elisabeth ha raccontato la sua storia alla polizia, ha esordito dicendo: “Nessuno mi crederà”. Elisabeth e i suoi figli furono finalmente liberati dalla prigionia in cantina. Alla fine si svolse un processo e Josef Fritzl, che aveva 73 anni quando la storia venne fuori, fu condannato all’ergastolo per i suoi crimini.

Room storia: in che modo il caso Fritzl ha ispirato il film

Emma Donoghue, l’autrice del libro da cui è tratto il film Room, ha parlato di come il caso Fritzl abbia ispirato la storia: “La nozione di infanzia nella stanza chiusa, in una sola riga, l’ho presa dal caso Fritzl” ha spiegato in un’intervista. Il motivo principale per cui il caso l’ha colpita è che aveva dei figli piccoli e ha immaginato come sarebbe stato “cercare di essere una buona madre in una stanza chiusa”. In seguito ha dichiarato al Guardian che l’idea è stata “innescata” dal caso Fritzl, piuttosto che basarsi su di esso. “Le notizie dei giornali su Felix Fritzl (il figlio di Elisabetta), all’età di cinque anni, che emergeva in un mondo che non conosceva, mi hanno fatto venire l’idea”, ha detto Donoghue al Guardian. “L’idea del bambino con gli occhi spalancati che emerge nel mondo come un marziano che arriva sulla Terra mi ha catturato”.