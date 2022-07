Soldi soldi soldi chi la canta: testo e storia della canzone

Soldi Soldi Soldi è una canzone degli anni 60 nata dalla penna del maestro Gorni Kramer: chi canta la canzone, la storia e il testo

Sono trascorsi oltre 60 anni dalla pubblicazione della canzone Soldi Soldi Soldi. Un evergreen della musica italiana che ancora oggi è tra i motivetti più facilmente canticchiabili da parte del pubblico. I tempi sono cambiati, all’epoca la canzone venne scritta in un preciso contesto storico ma l’argomento resta ovviamente sulla bocca di tutti. Nonostante il grande successo, si conosce poco di Soldi Soldi Soldi a cominciare da chi la canta.

Nel corso degli anni sono state tante le versioni di Soldi Soldi Soldi ma chi la canta nella sua versione originale è Betty Curtis, nome d’arte di Roberta Corti, cantante di origini italiane scomparsa nel 2006. Scoperta da Tony Renis, il successo è arrivato proprio grazie a Soldi Soldi Soldi una delle sue prime canzoni ad entrare in classifica. Tante le collaborazioni con artisti dell’epoca e duetti che hanno lasciato il segno anche in tv. Infatti Betty Curtis diventa protagonista delle trasmissioni televisive più importanti dell’epoca come Studio Uno e Canzonissima.

La storia di Soldi Soldi Soldi

La storia della canzone Soldi Soldi Soldi è davvero particolare. Infatti nasce per una commedia musicale di Garinei & Giovannini intitolata Un Mandarino per Teo, uno degli spettacoli più apprezzati del duo. Soldi Soldi Soldi è stata scritta dal maestro Gorni Kramer e nasce nel pieno del boom economico ma nella commedia ha uno scopo ben preciso. Il brano viene infatti cantato in un momento di euforia da parte del protagonista Teo che riceve la notizia di un’eredità.

La storia della commedia musicale Un Mandarino per Teo narra le vicende di una comparsa cinematografica, appunto Teo, che riceve una proposta davvero particolare. Ogni volta che schiaccia un campanello, riceve l’eredità di un Mandarino che muore in Cina. Un sortilegio macabro che viene offerto dal diavolo in persona. Teo, pentito della scelta fatta, capisce di dover staccarsi da questo legame ma i soldi spesi sono troppi. In parte riesce a restituire i soldi poi grazie all’aiuto degli amici recupera l’intera somma.

Soldi Soldi Soldi Betty Curtis testo

La, La, La, La, La,

La, La, La, La, La,

La, La, La, La, La, La

Soldi, Soldi, Soldi, tanti soldi

Beati siano soldi

I beneamati soldi perche

Chi ha tanti soldi vive come un pascia

E a piedi caldi se ne sta

Soldi, Soldi onvero Barba Braschi

Ti danno donne e whiskey,

Salute e figli maschi perche

Chi ha tanti soldi vive come un pascia

E a piedi caldi se ne sta

Prendi, spandi e spendi

Non domandare da dove provengono

Dindi, tanti dindi

Che nelle tasche ti fanno din-din-din

Soldi, Soldi, Soldi, toccasana

Di questa quotidianna

Battaglia della grana perche

Chi ha tanti soldi vive come un pascia

E a piedi caldi se ne sta

Instrumental

Prendi, spandi e spendi

Non domandare da dove provengono

Dindi, tanti dindi

Che nelle tasche ti fanno din-din-din

Soldi, Soldi, Soldi, toccasana

Di questa quotidianna

Battaglia della grana perche

Chi ha tanti soldi vive come un pascia

E a piedi caldi se ne sta

La, La, La, La, La,

La, La, La, La, La,

La, La, La, La, La, Cha-Cha, Cha-Cha-Cha

La, La, La, La, La,

La, La, La, La, La,

La, La, La, La, La, Cha-Cha-Cha