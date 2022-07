Battiti Live Fedez show: dolore alla palla colpa di Tananai

Fedez scatenato a Battiti Live a Gallipoli. Il cantante accusa un dolore alla palla a causa di Tananai poi dimentica le parole di Chiamami per nome

Nella tappa di Gallipoli di Battiti Live Fedez è stato un grandissimo protagonista accusando prima un problema alla palla dopo aver cantato La Dolce Vita con Tananai e poi dimenticando le parole della canzone Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin. Avete proprio capito bene, non è una metafora, il marito di Chiara Ferragni ha veramente accusato un dolore alle parti basse regalando un siparietto comico che ha infiammato il pubblico presente allo show in diretta su Radio Norba e ovviamente conquistando i social. Il Ferragnez durante la kermesse musicale si è esibito due volte e in entrambi i casi ha lasciato il segno, non solo con le canzoni.

La prima apparizione sul palco di Fedez è stata insieme a Tananai e Mara Sattei per cantare La Dolce Vita, hit estiva al primo posto in classifica fin dal suo debutto. Come ormai da tradizione, con il collega di Baby Goddamn l’intesa è straordinaria e così durante l’esibizione Fedez ha deciso di salire sulle spalle di Tananai. Una mossa avventata come dichiarato dallo stesso marito di Chiara Ferragni che subito dopo ha ammesso candidamente di avere un dolore alla palla. Cavalcando l’euforia ha spinto il pubblico a “fare un applauso alla palla sinistra”, una frase che è subito diventata virale sul web. Il conduttore Alan Palmieri non si è fatto sorprendere e ha colto al balzo la possibilità di dire la sua rassicurando Fedez che “per fortuna ne abbiamo un’altra”. A risentire dell’esibizione anche Tananai che ha mostrato su Instagram di essersi fatto male alla caviglia che è stata prontamente fasciata.

Il dolore ha probabilmente offuscato la memoria di Fedez che si è ritrovato sul palco con Francesca Michielin catturando nuovamente l’attenzione. Anche in questo caso infatti la sincerità l’ha fatta da padrone e il cantante di Sapore ha rivelato al microfono di essersi dimenticato del testo. Durante i primi secondi della canzone, la Michielin lo ha rassicurato dicendo “non ti preoccupare, al massimo canto io la tua parte”. Intanto dopo aver trascorso due giorni alla Masseria Prosperi, Chiara Ferragni è a Parigi alla Couture Week con un look griffato Philosophy.