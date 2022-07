Battiti Live Tananai brutta caduta e caviglia out VIDEO

Il video della caduta di Tananai a Battiti Live durante l’esibizione rocambolesca di La Dolce Vita. La caviglia è stata fasciata: come sta

Alla tappa di Gallipoli di Battiti Live Tananai si è fatto male alla caviglia: cosa è successo al cantante di Pasta? Una brutta caduta durante l’esibizione de La Dolce Vita con Fedez e Mara Sattei sul palco dello show di Radio Norba. Lo stesso Alberto Cotta Ramusino, vero nome dell’artista milanese, ha spiegato su Instagram come è caduto. Tananai ha mostrato come si è fatto male alla caviglia mostrando il video dell’incidente nelle storie: stava cantanti la Dolce Vita, al ritornello ha iniziato a saltare sulle note della hit estiva e ha appoggiato male il piede a terra, la caviglia si è piegata su se stessa ed è caduto.



Fedez continuando a cantare insieme a Mara Sattei ha cercato di assisterlo ma Tanai nonostante il dolore alla caviglia si è rialzato da solo portando a casa l’esibizione. Non solo è riuscito a cantare anche Pasta il suo ultimo singolo uscito venerdì. Nulla di grave l’infortunio alla caviglia per Alberto Cotta Ramusino: sta bene, gli hanno fasciato la zona dolorante. Una serata che potremmo definire davvero esplosiva quella di Battiti Live alla tappa di Gallipoli. Non solo la caduta del cantante di SessO occasionale, Fedez è stato protagonista di uno show mostrando una grande capacità comica mentre

Elisabetta Gregoraci è diventata di tendenza su Twitter per la sua gaffe su Alvaro Soler. Andiamo con ordine, il marito di Chiara Ferragni ha accusato un dolore alla palla destra, sempre durante l’esibizione della Dolce Vita e ci ha ironizzato su. La conduttrice calabrese ha invece chiamato la voce di Sofia “Alvaro Soleil”. Un piccolo errore che non intacca la sua consolidata professionalità. Battiti Live da Gallipoli dopo la caduta di Tananai, ha registrato anche momenti intensi, come il ritorno di Ricky che ha fatto cantare al pubblico presente Perdo le parole, il discorso motivazionale di Federico Rossi ai giovani sul rimboccarsi le maniche e il vuoto di Memoria di Fedez.

Il rapper, sul palco con Francesca Michielin per il loro successo di Sanremo 2021 Chiamami per nome, non ha nascosto di aver dimenticato le parole. Ad infiammare il pubblico dello show di Radio Norba la replica della conduttrice di X Factor: “la canto io la tua parte se vuoi”.

IL VIDEO DELLA CADUTA: https://vm.tiktok.com/ZMNSmuEjV/?k=1