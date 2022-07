Fedez svela quanto ha guadagnato il Love MI: è polemica

Fedez su Twitter replica alla polemica su quanto è stato guadagnato al Love MI per beneficenza a favore di Amici di TOG

Fedez attraverso il suo profilo Twitter risponde ad una polemica sorta riguardo la cifra raccolta per beneficenza durante il concerto Love MI. Una volta fatti i conti era ovviamente in programma svelare quanto è stato guadagnato attraverso il numero solidale dalla serata evento organizzata con J-Ax alla presenza di numerosi artisti a corsi per la nobile causa in Piazza Duomo.

Forse però non era in programma per il Ferragnez comunicare il ricavato per beneficenza del Love MI e rispondere a una sterile polemica. Grazie al concerto promosso con J Ax sono stati raccolti 130mila devoluti all’Associazione Amici di Tog. I destinatari dei soldi devoluti donando al numero promosso durante il concerto in piazza Duomo è una fondazione senza scopo di lucro che si dedica alla riabilitazione dei bambini con patologie neurologiche gravi, come paralisi cerebrali o ritardo.

Dunque se la cifra raccolga da Fedez e J Ax ammonta a 130mila euro dove sta la polemica? Un utente su Twitter ha commentato il ricavato del Love Mi criticando i Ferragnez “fanno beneficenza con i soldi degli altri”. Dura la replica del rapper di Mille: Tranquilla doniamo anche i nostri di soldi, se vuoi ti mando un resoconto. Ma sai se in Italia dici quanto dai di tasca tua non va bene perché non si dice,se fai delle raccolte benefiche lo fai con i soldi degli altri…insomma non va mai bene un cazzo vero?”

Ovviamente c’è stato un plebiscito di approvazione Twitter sul modo in cui Fedez ha spento la polemica. Tra i più virali “Credo che voi siate i pochi a fare fatti senza sottolinearlo… siete persone oneste e vere! Purtroppo in Italia nessuno crede al bene che si fa quando lo si fa in silenzio e al contrario,quando lo si dimostra si scatena la gelosia e l’invidia”.

