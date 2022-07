Manoela Fortuna chi è incinta senza saperlo come è possibile

Manoela Fortuna chi è la brasiliana star di The Voice e come è possibile essere incinta senza saperlo: è già successo

Manoela Fortuna è la cantante brasiliana di The Voice incinta che ha partorito in Calabria senza saperlo. Cosa è successo alla cantante ha davvero dell’incredibile: la 28enne stando alla notizia diffusa dal Corriere della Calabria non si era accorta di aspettare un bambino. La brasiliana pensava solo di essere ingrassata e di soffrire di coliche. Negli ultimi giorni prima di partorire Manoela, meglio conosciuta in Sud America come Amanoka, prendeva addirittura dei farmaci per i crampi addominali pensando di avere appunto delle coliche.

Il volto di The Voice Brasil ha così chiamato l’ambulanza e quando i medici l’hanno soccorsa, si erano rotte le acque e stava per partorire. Per fortuna è andato tutto per il meglio: Manoela Fortuna ha partorito una bimba sana e bella di quasi tre kg che ha chiamato Esperanza. Avrebbe voluto chiamarla Rita o Antonella come le ostetriche che l’hanno aiutata a partorire, ma poi ha optato per un nome da un significato importante per la sua piccola nata all’ospedale di Vibo Valentia. Il papà di Esperanza sta arrivando in Calabria per abbracciare la sua star brasiliana di The Voice con cui è fidanzato da circa un anno.

Manoela Fortuna chi è il percorso a The Voice

Quella che ha partorito senza saperlo a 28 anni è nata in Brasile a Pelotas nel 1994 e si chiama Manoela Fortuna ha vissuto a Gramado e da aprile è a Rio de Janeiro La carriera artistica di Manoela Fortuna è iniziata a Pelotas, sua città natale, nel gruppo Tholl, quando aveva 16 anni. Con questo lavoro ha avuto l’opportunità di esercitare il suo lato canoro e recitativo. Dopo quattro anni, decide di cambiare strada e passa a Gramado, dove si esibisce in spettacoli come Natal Luz. Tre anni dopo, è arrivata la volontà di fare il salto di qualità

Manoela Fortuna ha raccontato a diverse tastate brasiliane come ha partecipato a The Voice. Poche settimane dopo essersi trasferita a Rio, in aprile, ha ricevuto un invito a partecipare a un’audizione per The Voice. Doveva andare a San Paolo, perché la tappa di Rio era già passata. Ha pensato che sarebbe stata una grande opportunità.

Il percorso a The Voice della donna che ha partorito in Calabria senza sapere di essere incinta non è stato facile. Manoela Fortuna ha partecipato alla sesta edizione di The Voice Brasile ed è stata eliminata alla decima puntata ad un passo dai live. Nello scontro è stata sconfitta da Mariana Volker eliminata poi nella puntata successiva. La brasiliana oggi è diventata mamma della piccola Esperanza senza sapere di essere incinta.

Manoela Fortuna: come è possibile partorire senza saperlo? I precedenti

Sembra assurdo ma quello che è successo a Manoela Fortuna non è impossibile. È raro ma accade: è possibile partorire senza sapere di essere incinte. Diverse donne hanno avuto il ciclo regolare fino al parto e questo le ha destabilizzate e impedito loro di capire che stavano aspettando un bambino come la piccola Esperanza. A chiarire il perché la brasiliana di The Voice ha partorito senza sapere di essere incinta è l’articolo di nostrofiglio.it che ha parlato di questo argomento riguardo altre donne incinte a cui è successa la stessa cosa.



Il primo motivo è che può capitare di avere delle perdite simili al ciclo ma più breve e così si tende ad equivocare e non capire di aspettare un bambino. Altro motivo è che in ragazze che hanno già qualche chilo in più e un pancione piccolo si può scambiare la gravidanza per essere ingrassata. Infine in particolare le adolescenti che magari hanno avuto un rapporto fugace non pensano come prima cosa all’essere incinte ma credono di avere un forte mal di pancia dunque sembra assurdo ma Manoela Fortuna non è l’unica ad aver partorito senza accorgersi di essere incinta.