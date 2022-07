Margherita Granbassi chi è: l’hai già vista in cucina

Margherita Granbassi non ha partecipato solo a Celebrity Chef con Alessandro Borghese. L’hai già vista in cucina a Masterchef ma ricordi il suo brillante percorso?

Margherita Granbassi, 43 anni di età a settembre, è un volto noto dei programmi di cucina in tv. Ha divertito a Celebrity Chef in coppia con lo sfidante Giovanni Ciacci attirando l’attenzione di Alessandro Borghese, padrone di casa a TV8, con le sue creazioni. L’ex campionessa di scherma non è dunque solo specializzata nel fioretto ma anche in cucina. Alle Olimpiadi ha portato a casa due bronzi e ben tre medaglie d’oro ai Mondiali della sua disciplina. Il percorso ai fornelli su Sky è stato altrettanto brillante: Margherita Granbassi ha partecipato alla seconda edizione di Celebrity Masterchef. Ricordate il suo percorso?

Iniziamo con il dire che la schermitrice era già stata in televisione. È stata co-conduttrice nel 2008 di Anno Zero con Michele Santoro dunque quando ha ottenuto il grembiule bianco del programma Sky dedicato ad aspiranti chef sapeva già come muoversi davanti alle telecamere. La Granbassi aveva però confidato in un’intervista a Vanity Fair, nonostante la sua spiccata personalità da campionessa, di “temere” le pacche sulla spalla di Cannavacciuolo. Non è stato poi così perché si è distinta davanti agli occhi dei giudici compresi Barbieri e Bastianich. In una delle prime prove di Celebrity Masterchef 2 di cui era concorrente, si è fatta notare affrontando con coraggio nonostante le desse fastidio il pulire le viscere di una gallina.

Da lì un percorso in discesa fino alle semifinali del programma Sky per chef VIP. La schermitrice ha affrontato a testa alta il penultimo atto del cooking show. Ha superato la mistery box preparando un piatto portato dai maestri, parenti o amici che avevano instradato alla cucina i concorrenti. Questa prova è stata superata ma fatale per la conduttrice di Anno Zero è stata l’invention test. Non è riuscita a preparare un piatto ben equilibrato con ingredienti difficili e Margherita Granbassi è stata così eliminata in semifinale a Celebrity Masterchef 2. Celebre il suo risotto alla mela e al melograno che le è costato il grembiule nero alla sfida eliminazione vinta però contro Barbara Alberti. In un’intervista al Corriere della Sera la campionessa di scherma ha dichiarato che cucinare la rilassa e la diverte, in particolare i primi di pesce e pensate un po’…proprio i risotti!