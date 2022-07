Shannon Vite al Limite oggi: com’è diventata

La storia di Shannon Lowery, tra le protagoniste di Vite al Limite, è complessa e delicata. All’inizio del reality pesava 335 kg.

Riuscire a perdere il peso necessario per tornare a vivere sembrava un’impresa a dir poco impossibile per Shannon Lowery. Il programma del dottor Now non ha garanzie di successo, considerando come sia fondamentale l’impegno dei pazienti, così come la loro forza mentale dinanzi agli imprevisti.

Ad aggravare la situazione di Shannon vi erano anche gravosi problemi economici. Per questo motivo non è stata in grado di trasferirsi a Houston, dove il dottor Now l’avrebbe voluta per seguirla da vicino. L’esperienza con il reality è stata purtroppo fallimentare e in ben 12 mesi ha visto dei miglioramenti appena marginali.

Vite al Limite: Shannon Lowery

Shannon Lowery si è presentata dinanzi alle telecamere di Vite al Limite quando aveva 39 anni e pesava 335 kg. Dodici mesi di cure non sono bastati per migliorare la sua condizione. In ben un anno ha infatti perso appena 36 kg. Un traguardo non bastevole per riuscire a sdraiarsi sul tavolo operatorio per l’intervento di bypass gastrico.

Ha raccontato d’avere problemi di peso da tutta la vita. La profonda solitudine l’ha spinta a trovare gioia nel cibo. Ha così colmato il vuoto lasciato dal padre, sempre via per lavoro. Il junk food è diventato la sua ancora di salvezza e, al tempo stesso, la sua condanna.

Vite al Limite: Shannon Lowery oggi

Da quando il programma è terminato, Shannon ha sfruttato molto i social per sentirsi meno sola e giovare della vicinanza dei fan. È stata così in grado di proseguire il suo percorso di dimagrimento. Su YouTube carica video costanti sui progressi che compie a tavola e in palestra.

In sala pesi ha anche iniziato a lavorare con un personal trainer. Vuole cambiare la sua vita e nulla sembra poterla fermare. Un post di febbraio 2021 segnala come stesse cercando un appartamento a basso costo per un periodo a Houston, così da ricevere l’operazione salvavita di cui aveva bisogno. Due suoi fan l’hanno fortunatamente aiutata. Alcune persone hanno addirittura offerto la propria casa, così da ospitarla. Il viaggio non è dunque interrotto e Shannon è sulla buona strada.