Vite al Limite Julian oggi che fine ha fatto

Come sta oggi Julian di Vite al Limite? La sua è bella storia, che ha commosso il pubblico, dato il grande impegno profuso dal ragazzo in questo percorso.

La prima volta che Julian Valentine si è recato presso il dottor Nowzaradan, ben noto al pubblico come dottor Now, pesava ben 376 kg, ovvero 830 libbre (per dirlo proprio come nello show My 600 LB Life). Il livello di grasso nel suo corpo era tale da renderlo incapace di badare a se stesso. Una condizione opprimente, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Al suo fianco la sempre presente moglie Irma, che lo ha aiutato il più possibile nei gesti quotidiani, supportandolo anche nel corso del reality per la perdita del peso. Hanno raccontato come il loro sia stato amore a prima vita. Il dottor Now ha dunque deciso di sfruttare questo elemento per far leva su Julian. Gli ha chiaramente detto che l’unico modo per invecchiare insieme con lei era superare la dipendenza da cibo.

Vite al Limite: Julian Valentine

L’intera famiglia di Julian temeva per la sua vita. Tutti i suoi cari erano terrorizzati all’idea di vederlo aumentare di peso fino alla morte. È stata però la sua forza di volontà a condurlo a Vite al Limite. Grande l’impegno durante il percorso per la perdita di peso. Il tutto segnato da un programma personalizzato. I primi due mesi sono stati però deludenti. L’obiettivo sulla bilancia non è stato raggiunto.

Julian non si è lasciato abbattere, lavorando ancora di più nei tre mesi successivi, perdendo ben 57 kg. Un passo cruciale, che ha convinto il dottor Now a chiedere al ragazzo di trasferirsi a Houston, in Texas. Questo passaggio apre le porte all’intervento chirurgico di bypass gastrico, come i fan del reality ben sanno.

Vite al Limite: Julian Valentine oggi

Julian e Irma si sono cimentato nel percorso di perdita di peso insieme. Un modo per essere sempre l’uno al fianco dell’altra, soprattutto nei momenti più difficili di scoramento. Il bypass gastrico per lui è così divenuto realtà.

Non abbiamo tante informazioni su Julian oggi, dal momento che sia lui che sua moglie non sono molto attivi sui social network. Sappiamo però che la perdita di perso progressiva gli ha consentito di non essere più dipendente da sua moglie nella vita quotidiana. I due sono tornati a cenare fuori, cosa che non accadeva da anni. Julian è anche tornato a guidare ed è tornato a lavorare in presenza.