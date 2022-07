Alex e Cosmary si sono lasciati: i motivi

Alex e Cosmary non stanno più insieme. I motivi dell’addio per la coppia nata ad Amici 21 che aveva fatto sognare i fan anche a Battiti Live

È ufficiale Alex e Cosmary di Amici 21 si sono lasciati. Ad ufficializzare la notizia che già era nell’aria la stessa ballerina di Battiti Live su Instagram. Anche se non ama molto mettere in piazza la sua vita privata, l’allieva di Alessandra Celentano ha preferito parlare sui social della rottura con il cantante di Senza Chiedere il Permesso. “A volte non tutto va come ti aspetti è questo può far male” ha scritto la ballerina nelle storie Instagram.

Questi i motivi alla base del perché Alex e Cosmary si sono lasciati dopo nemmeno due mesi dalla finale di Amici 21 in cui sono apparsi innamorati. I follower hanno subito ipotizzato motivazioni più approfondite rispetto a quella ufficiale sulla rottura tra il cantante di Sogni al Cielo e la danzatrice ex Miss Cinema. C’è chi ha pensato che non stanno più insieme perché dopo il talent condotto da Maria De Filippi non sono riusciti a ritagliarsi i giusti spazi per gli impegni di Alex causa instore del suo EP. Stesso discorso per il tour di Battiti Live in cui è impegnata la ballerina, ma sono solo motivi dell’addio tra il Wise e la Fasanelli che i fan hanno pensato senza nessuna ufficialità. L’unica certezza è che la ballerina vuole dedicarsi al suo grande amore: il suo lavoro.

Da parte del cantante ex allievo di Amici invece al momento non è arrivata alcuna dichiarazione. Probabilmente la voce di Non siamo soli vorrà attenersi alla versione offerta sui social dalla sua ex fidanzata, condividendo dunque la volontà di mantenere il riserbo e concentrarsi piuttosto sulla sua carriera. Ora le strade dei due artisti si sono divisi, ma rimane nel cuore dei fan la storia che ha appassionato gli spettatori di Amici 21.