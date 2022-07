Anita Montella chi è la giovane tiktoker che qualche tempo fa ha annunciato di essere incinta del suo ex compagno.

Circa un mese fa, la giovane stella di Tik Tok, Anita Montella, ha annunciato ai propri fan la sua gravidanza. Un sogno che si corona, secondo la content creator, che ha raccontato di aver sempre coltivato il desiderio di diventare mamma e ora attende con ansia la nascita di Bryan, nome scelto per il suo bambino. Un figlio voluto, che i due ragazzi hanno cercato a lungo a detta di lei, anche se poi le cose non sono andate come sperato. Anita è effettivamente rimasta incinta e coronerà il sogno di diventare madre, ma lo farà senza il padre del suo futuro figlio. La star del web e il suo ormai ex fidanzato Kekko infatti si sono lasciati proprio poco dopo aver scoperto della gravidanza: una brutta botta per la ragazza, che però non impedirà ad Anita di godersi la maternità imminente.

Anita Montella chi è

Anita Montella è una ragazza di Casalnuovo, in provincia di Napoli. È nata il 20 luglio 2000 e ha quindi 22 anni di età. Accanto agli studi scolastici ha coltivato la passione per l’estetica avanzata: di professione l’attuale giovane tiktoker è un’onicotecnica, ovvero una professionista nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie. Anita ha anche una pagina su Instagram in cui pubblica i suoi lavori e su cui è possibile anche scoprire i prezzi della sua professione.

Ha cominciato a creare contenuti su Tik Tok nel 2020, anno a cui risale il suo primo video sulla piattaforma. Come tanti altri protagonisti del web, Anita Montella ha sfruttato sapientemente la pandemia e la diffusione ancora più totale dei social network per farsi spazio sulla piattaforma digitale e diventarne una grande protagonista. Da quel video del 2020 il seguito di Anita Montella è cresciuto a dismisura e ora la ragazza è popolarissima sul web.

La tiktoker incinta di Brayan, un maschietto, è stata vittima insieme al suo fidanzato Kekko. In molti hanno infatti insinuato che in realtà il figlio di Anita Montella non sia del fidanzato, ma di un altro ragazzo, e ciò avrebbe portato alla rottura tra i due ex amanti. Voci ovviamente smentite con decisione dalla tiktoker 22enne, che invece ha confermato che il padre del suo futuro figlio è il suo ex fidanzato Kekko e che il bambino crescerà circondato dall’amore di entrambi i genitori.