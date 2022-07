Anita Montella chi è il fidanzato Kekko: incinta e lasciata?

Anita Montella chi è il fidanzato Kekko, padre del figlio della tiktoker e intorno a cui ci sono molte indiscrezioni e voci dal web.

Anita Montella è la tiktoker incinta molto apprezzata come creator sul web. La giovane ricostruttrice di unghie, divenuta una vera e propria star di Tik Tok, aspetta un bambino a 22 anni di età dal suo storico fidanzato Kekko. Un sogno che si corona, secondo la ragazza, che ha sempre desiderato diventare madre giovane e ora, con l’imminente arrivo di Bryan, è pronta a realizzare questo sogno. Tuttavia, a scuotere l’atmosfera è subentrata la situazione della sua relazione con il fidanzato Kekko. Poco dopo l’annuncio della gravidanza, infatti, i due ragazzi si sono lasciati e ciò ha scatenato le indiscrezioni del web.

In molti hanno trovato sospette queste tempistiche, insinuando dunque che il figlio di Anita Montella in realtà non sia di Kekko, ma di qualcun altro e ciò avrebbe portato il ragazzo a lasciare la tiktoker. Secondo altri invece Kekko non ha voluto prendersi le sue responsabilità, lasciando l’ex fidanzata dopo la notizia dell’arrivo di Bryan. Anita Montella ha ovviamente smentito queste insinuazioni e ha confermato che Kekko è il padre del piccolo ed è tutta concentrata sull’arrivo del figlio che sicuro sarà bellissimo come i genitori.

Anita Montella: chi è l’ex fidanzato Kekko padre di suo figlio

Dal 2020, anno del suo primo video su Tik Tok, Anita Montella è diventata una protagonista sempre più importante del mondo del web. Oggi, la tiktoker vanta un seguito di oltre 300.000 followers e la gravidanza l’ha resa ancora più protagonista del web. Di riflesso abbiamo conosciuto anche il suo ex fidanzato Kekko, nominato spesso nei suoi video in cui apparivano insieme e ora al centro del dibattito pubblico sulla piattaforma social. Conosciamo Kekko però solo tramite le parole di Anita, il ragazzo è sempre rimasto ai margini della vita social dell’ex fidanzata e anche ora che è finito sotto i riflettori per la separazione con la Montella preferisce rimanere in disparte.

Ora però il web chiama a gran voce un suo intervento. Come detto, in molti hanno insinuato che non fosse il padre del bambino o che avesse lasciato Anita per paura della gravidanza, finora ha risposto solo la tiktoker, chissà che presto non lo faccia anche Kekko in prima persona. Per ora, comunque, il ragazzo rimane nel volere privacy sulla vicenda, senza far sentire la propria voce.