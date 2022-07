Avocadogabb vero nome Gabriele è il famoso TikToker dell’hotel più famoso che posta su social network. E’ stato vittima di un’aggressione omofoba

Avocadogabb, 21 anni di età, è il Creator dell’hotel più famoso di TikTok. Gabriele, questo il suo vero nome, ha raccontato nel dettaglio cosa gli è successo. Il brutto episodio risale a ieri 4 luglio quando nella notte tornando a casa dopo una serata a Rimini ha avuto un brutto incontro. Mentre guidava il monopattino è stato insultato, deriso e attaccato da un gruppo di ragazzi. Non solo addosso Avocadogabb è stata lanciata una bottiglia di birra e si è ritrovato completamente bagnato. Se non fosse riuscito a scappare, probabilmente al TikToker sarebbe successo ancora di peggio rispetto a sputi e insulti.

Ha del paradosso che l’aggressione ai danni di Avocadogabb sia avvenuta perché è gay proprio la sera della Notte Rosa di Rimini. Il creator aveva come outfit una maglietta rosa e una borsa in tinta con dei pantaloni neri di pelle e lo ha raccontato in un video pubblicato su TikTok visibilmente provato. Il ragazzo ha deciso di sporgere denuncia come annunciato sui social e ha detto che raccontare la storia alle forze dell’ordine è stato davvero umiliante. Gabriele ha fatto coming out il 25 gennaio 2021 in un video insieme a sua madre.

Avocadogabb chi è

Il vero nome di Avocadogabb dell’hotel più famoso di TikTok è Gabriele Gentile. Non conosciamo la data di nascita precisa del creator ma sappiamo che oggi ha 21 anni di età e di origini pugliesi, per la precisione Taranto, e vive in Emilia Romagna. Come spesso accade nella costa più famosa al mondo per l’accoglienza e la movida, Gabriele studia e si diploma all’Istituto Alberghiero di Rimini e contemporaneamente si fa le ossa nell’hotel di famiglia che è proprio l’albergo più famoso di TikTok. Di lavoro quindi fin da ragazzino lavora come receptionist dell’albergo di proprietà e si occupa anche della gestione, come dichiarato a Webboh.

La sua idea su TikTok ha attirato subito l’attenzione degli utenti. Infatti Avocadogabb ha deciso di importare in Italia una strategia molto conosciuta negli Stati Uniti. Genera hype e soddisfa la necessità tipica degli adolescenti di comunicare la loro vita sui social. I video più interessanti su TikTok del receptionist sono quelli che riguardano ciò che accadde nell’hotel più famoso di TikTok, come chi non Sa usare il bidet e il classico furto degli asciugamani. Il dettaglio particolare che ha reso celebre il suo hotel è che Gabriele non ha mai rivelato il nome della struttura e dove si trova. Proprio questo mistero ha permesso al suo account di essere seguito in maniera assidua aprendo una vera e propria “caccia al tesoro” per scoprire quale sia l’hotel in cui lavora.

Avocadogabb oggi è virale purtroppo per l’aggressione omofoba ma in realtà conta su TikTok oltre 684mila follower.