Uomini e donne Riccardo e Camilla si sono lasciati: i motivi

Uomini e Donne Riccardo e Camilla si sono lasciati: una delle coppie del programma si dice addio, i motivi della separazione.

Arriva la fine della storia d’amore per una delle coppie storiche di Uomini e Donne: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati, come si legge tramite l’account Instagram dell’ex protagonista del parterre di Canale 5. Da tempo si parlava di una possibile rottura tra di loro, sempre smentita puntualmente, ma stavolta è la stessa ex corteggiatrice ad ammettere la separazione, spiegando come lei e Riccardo abbiano deciso di dividere le loro strade.

Finisce quindi l’avventura di una delle coppie storiche del trono classico, la fine di una storia lunga sei anni, che ha appassionato tantissimi fan prima in televisione e poi anche sui social una volta che i due protagonisti dei pomeriggi di Canale 5 erano usciti dalla trasmissione. Dopo che i fan si sono lamentati molto di non vederli spesso insieme, Camilla ha dato la triste notizia: lei e Riccardo non sono più una coppia.

Riccardo e Camilla: i motivi dell’addio

È stata Camilla Mangiapelo dunque a dare l’annuncio della rottura e a provare a fare luce sulla vicenda. In realtà, nonostante il loro amore sia nato in televisione, Camilla e Riccardo non hanno mai amato condividere troppo della loro vita insieme, tanto da suscitare come detto le lamentele dei fan. Anche adesso, dunque, la bionda corteggiatrice ha fornito le spiegazioni minime, senza entrare troppo nel merito dei motivi del loro addio.

L’ex partecipante di Uomini e Donne dunque ha rivelato che non c’è stata alcuna rottura traumatica, ma semplicemente i due hanno deciso di prendere strade diverse anche a causa dei cambiamenti intercorsi nelle loro vite. Obiettivi lavorativi e personali li hanno allontanati sempre di più e di comune accordo i due hanno deciso di lasciarsi. Purtoppo, dice Camilla, le persone cambiano e le storie finiscono, ma la ragazza ha ammesso di non rimpiangere nulla di questi sei anni con Riccardo.

Dopo questo annuncio, la bionda influencer ha chiesto ai suoi fan di rispettare la sua privacy e quella dell’ex compagno. Da Riccardo ancora non è arrivata nessuna dichiarazione, non è chiaro se prima o poi arriverà. Sicuramente, la volontà dei due è di mantenere il riserbo sui motivi precisi che li hanno portati a lasciarsi.

Uomini e donne Riccardo e Camilla il percorso

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono stati protagonista dell’edizione del 2016 del trono classico di Uomini e Donne. Riccardo sedeva sul trono, mentre Camilla era tra le corteggiatrici e alla fine ha dovuto competere con Martina Luchena per conquistare il tronista. Tuttavia, col passare del tempo è emerso con sempre maggiore chiarezza che la scelta di Riccardo sarebbe stata Camilla e Martina ha deciso addirittura di andarsene all’ultima puntata. Riccardo ha così compiuto la sua scelta ed è uscito insieme a Camilla dal programma.

Poco dopo Uomini e Donne, i due sono andati a vivere insieme a Roma. Riccardo e Camilla sono poi anche stai protagonisti di Temptation Island nel 2017, un modo per mettere alla prova il loro amore, che poi è durato ancora a lungo, fino alla rottura dopo sei anni di amore.