Zaniolo chi è hair-stylist Kejdis Bardhi: la fidanzata?

Zaniolo torna al centro del gossip per le foto esclusive di Chi con la hair-stylist Kejdis Bardhi. Chi è la ragazza? È la nuova fidanzata del calciatore?

Torna puntuale al centro del gossip Nicolò Zaniolo riguardo a chi è la fidanzata. In principio c’è stata la storia con Sara Scaperrotta e la sua gravidanza senza il calciatore della Roma al suo fianco. Poi il flirt con Chiara Nasti e un’altra gravidanza: stavolta Zaniolo non c’entra nulla, perché il figlio è del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ma il centrocampista della Nazionale è tornato comunque in ballo, oggetto di polemiche per i cori e l’insulto gamberetto. Ora Nicolò Zaniolo torna ancora una volta a far parlare di sé, stavolta per la ragazza delle foto sullo yacht a Ponza, ovvero la hair-stylist Kejdis Bardhi in esclusiva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il magazine Chi ha infatti pubblicato delle foto del calciatore in compagnia di una mora su una barca sull’isola pontina. Si tratta della hair-stylist Kejdis Bardhi. Da papà premuroso in Sardegna a scapolo incallito a Ponza: ma chi è questa misteriosa ragazza dello yacht? Proviamo a fare luce.

Zaniolo: chi è il nuovo flirt Kejdis Bardhi

La ragazza ha 28 anni, è nata il 16 giugno 1994, è originaria dell’Albania e lavora come hair-stylist a Roma. Non si conoscono molte informazioni su di lei, che prima del gossip con Zaniolo è sempre rimasta lontano dai riflettori. Sappiamo che Kejdis ha una boutique a Roma ed è dunque probabile che nella Capitale abbia conosciuto il calciatore, che veste appunto la maglia della Roma. I due dunque si sono ritrovati a Ponza, dove la ragazza è stata fotografata sullo yacht in compagnia del numero 22 giallorosso. Kejdis Bardhi è diventata dunque oggetto di curiosità, ma su di lei non ci sono molte informazioni disponibili. Questo è il link del suo profilo Instagram.

Ad ogni modo, non è chiaro se tra i due ci sia un qualche tipo di relazione. Zaniolo e la ragazza delle foto sullo yacht a Ponza sono semplicemente stati immortalati insieme, ci può anche essere un flirt tra i due, ma non ci sono elementi che lo confermino o facciano pensare a una relazione ufficiale. Kejdis Bardhi è comunque la prima ragazza a comparire “ufficialmente” al fianco di Zaniolo dopo il flirt con Chiara Nasti. Per il calciatore l’estate si fa ancora più turbolenta, tra le voci sul suo futuro e ora il gossip che torna a bussare alla sua porta.