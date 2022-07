Chi è titolare Pizzeria Dal Presidente accusato di omofobia

Massimiliano Di Caprio è il titolare della Pizzeria Dal Presidente che è accusato di omofobia dopo un post su Instagram

Massimiliano Di Caprio della Pizzeria Dal Presidente è virale sui social per alcune storie Instagram, poi cancellate, per cui è stato accusato di omofobia e rischia la denuncia da parte dell’Arcigay Napoli. Nel post al centro della bufera, venivano scritte queste frasi “…io sono UOMO e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo che ha creato uomo e donna e devo essere falso viscido e lecchino dei gay…questo cambiamento di grado che voi umani state accettando non lo condivido quindi per me siete dei pervertiti infelici…e torturare i bambini che vi guardano in tv e per strada”. Parole pesanti per cui l’Arcigay Napoli è disposta anche ad agire per vie legali. Le storie Instagram, accusate di omofobia, hanno ricevuto in poche ore migliaia di ricondivisioni, tutte a sostegno della comunità LGBTQ+.

Lo stesso titolare della Pizzeria Dal Presidente ha voluto replicare a Fanpage dopo gli attacchi subiti: “Ho amici gay, lavoratori gay, non sono omofobo. Ho litigato con un singolo, tutto qui”. Spuntano però commenti di risposta ad utenti che ricalcano lo stesso contenuto delle storie Instagram al centro della bufera. Uno di questi è stato postato da Monica Cirinna’ su Twitter in cui l’imprenditore specifica che “ha espresso un pensiero a favore dei bambini”.

Massimiliano Di Caprio chi è proprietario Pizzeria Dal Presidente: ha fatto 4 Ristoranti con Alessandro Borghese?

Il titolare della Pizzeria Dal Presidente si chiama Massimiliano Di Caprio ed è nato a Napoli il 19 settembre 1975 nel giorno di San Gennaro. Ha quindi 47 anni di età tutti dedicati per la gran parte all’arte della pizza, ha frequentato infatti l’Istituto Alberghiero e contemporaneamente si è sempre dedicato come imprenditore alla sua attività. La Pizzeria Dal Presidente si trova da oltre 30 anni in Via dei Tribunali ed è tra le più note in città perché prende spunto proprio dalla visita dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton alla Pizzeria Di Matteo dopo il G7 a Napoli del 1994.

Negli ultimi mesi Massimiliano Di Caprio era già diventato virale sui social per la sua richiesta di lavoro per un pizzaiolo di 2000 euro al mese. Dopo il post pubblicato all’insegna dell’omofobia, sono stati numerosi i commenti su piattaforme di recensioni e social dedicati da parte degli utenti che invitano le persone a non recarsi più alla Pizzeria Dal Presidente a causa delle idee espresse dal suo titolare. Un danno di immagine notevole e che abbassa il giudizio della struttura su TripAdvisor, portale di riferimento per ricerca di ristoranti, hotel e attrazioni.

Nelle ultime ore in tanti hanno pensato che la Pizzeria Dal Presidente avesse partecipato alla puntata della pizza di 4 Ristoranti. In realtà a partecipare al programma di Alessandro Borghese non fu questa pizzeria ma La Figlia del Presidente con Maria, la queen della pizza fritta. A rendere l’equivoco ancora più possibile, una richiesta che risulta come recensione Facebook proprio di Massimiliano Di Caprio che nel 2020 proponeva la Pizzeria Dal Presidente per un programma di chef Borghese.