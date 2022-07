Ennio Morricone: le 10 colonne sonore più famose

In tributo al maestro Ennio Morricone la top 10 delle migliori colonne sonore che ha composto per il cinema. C’è anche Malena

Il 6 luglio 2020 è stato annunciato che il maestro Ennio Morricone è morto a Roma. Mentre il mondo della musica e del cinema piange a due anni di distanza uno dei suoi più grandi interpreti, onoriamo l’incredibile genio. Di colonne sonore ne che ha scritte oltre 500 per film e serie TV, ha conquistato cuori e cambiato per sempre il concetto di suono del cinema. Vi sorprendiamo con i dieci migliori brani di questo mostro sacro del cinema.

Per un pugno di dollari (1964)

Gli spettatori hanno visto per la prima volta l’imperscrutabile “uomo senza nome” di Clint Eastwood nel pionieristico Spaghetti Western di Sergio Leone. Per un nuovo tipo di antieroe, Morricone ha creato un nuovo tipo di colonna sonora – con canti maschili, chitarre spagnole, fischi e campane. La pellicola ha lanciato il compositore italiano verso la celebrità nel cinema.

Il buono, il brutto e il cattivo (1966)

Il terzo film della cosiddetta ‘Dollars Trilogy’ dopo ‘Per un pugno di dollari’ e ‘Per qualche dollaro in più’. La trama ruota attorno a tre pistoleri che competono per trovare una fortuna in oro. La colonna sonora più famosa di Morricone combina un tema classico con chitarre elettriche e strilli vocali drammatici, che rappresentano l’ululato dei coyote.

C’era una volta il West

Una storia epica con tutti gli ingredienti previsti: un misterioso sconosciuto (con l’armonica), un famigerato disperato, la bella vedova in pericolo e uno spietato assassino che lavora per la ferrovia. Questa colonna sonora lirica e armonica ha contribuito a rendere il brutale western del regista Sergio Leone, con Henry Fonda e Charles Bronson, un classico di tutti i tempi.

Maddalena (1971)

Non ci sono molte persone che hanno visto questo film oscuro, ma Morricone ha prodotto due dei suoi migliori temi per esso: “Come Maddalena” e lo squisito “Chi Mai”, che è stato riutilizzato per la serie drammatica della BBC, The Life and Tempi di David Lloyd George. Il brano ha raggiunto il numero due nelle classifiche pop del Regno Unito nel 1981.

C’era una volta in America (1984)

Armoniche, vocalizzi e fischi appaiono nella colonna sonora inquietante e romantica di Morricone, vincitrice del BAFTA per l’epica saga di Sergio Leone sui gangster ebrei a New York. Robert de Niro e James Woods hanno guidato un cast brillante.

Mission (1986)

La colonna sonora nominata all’Oscar di Ennio Morricone fonde cori barocchi con tamburi tribali per evocare lo scontro culturale tra i gesuiti spagnoli del XVIII secolo e gli indiani amazzonici. Robert de Niro e Jeremy Irons con performance straordinarie, ma la musica ha rubato la scena.

Gli intoccabili (1987)

L’agente federale Eliot Ness (Kevin Costner) si propone di fermare Al Capone (Robert de Niro); a causa della corruzione dilagante, mette insieme una piccola squadra selezionata con cura che include Jim Malone (Sean Connery in un ruolo da Oscar). Tutta la tensione e l’atmosfera dell’era del proibizionismo del dramma sui gangster del regista Brian de Palma è catturata nell’emozionante colonna sonora di Morricone, candidata all’Oscar e vincitrice di un BAFTA.

Cinema Paradiso (1989)

La storia di Giuseppe Tornatore sull’amicizia di un ragazzo con un proiezionista cinematografico ha ispirato alcune delle musiche più toccanti e melodiche di Morricone. La partitura, composta da Morricone con il figlio Andrea, ha vinto un BAFTA nel 1990.

Malena (2000)

Morricone ha fornito una colonna sonora agrodolce per un altro dramma sulla maturità di Tornatore su una donna che provoca un risveglio sessuale in un gruppo di adolescenti. Monica Bellucci ha recitato e Morricone ha ottenuto la sua quinta nomination all’Oscar per la musica.

The Hateful Eight (2015)

E infine, un meritatissimo Oscar per la sua musica. Ennio Morricone, vincitore del premio Best Original Score Award per il film di Quentin Tarantino ”The Hateful Eight’ agli Academy Awards 2016.