Fatima Trotta chi è marito Luigi De Falco: volto noto

Fatima Trotta 36 anni è la storica conduttrice di Made in Sud nonché attrice di teatro. Suo marito è Luigi De Falco

Fatima Trotta è sposata da 6 anni con Luigi De Falco, comico. La storica conduttrice di 14 edizioni di Made in Sud accanto a Gigi e Ross è sempre stata riservata sulla sua vita privata fin dai tempi di Comedy Central. Il suo amore nato nel backstage della trasmissione di Rai 2, oggi condotta da Clementino e Lorella Boccia, non poteva essere un segreto.



La Trotta ha conosciuto suo marito durante il periodo d’oro dello show comico destando la curiosità del pubblico. Fatima oggi è conduttrice del programma Honolulu, andato in onda questo settembre su Italia 1. L’attrice di origini napoletane è anche una stella del teatro, due anni fa è stata protagonista dello spettacolo La Fabbrica dei Sogni.

Fatima Trotta chi è il marito Luigi De Falco: hanno figli?

Luigi De Falco è nato a Napoli il 13 gennaio del 1976. Il 46enne è figlio dell’ex primo cittadino di un comune in provincia di Napoli, Boscoreale. Fin da piccolo accanto agli studi scolastici si è avvicinato al mondo della recitazione amatoriale insieme a suo fratello Vincenzo. Dopo essersi cimentati con il teatro amatoriale poco più che ventenni formano I Gemelli de Falco che raggiungono, dal debutto nel 2005, successo su scala nazionale. Con la gavetta al Teatro Tam senza i riflettori della tv di Stato, dove si esibiscono i migliori comici della Campania, arrivano a partecipare da protagonisti anche a Made in Sud su Rai 2.



Le esibizioni più famose del comico con il suo gemello? Quella dei conduttori. Fatima Trotta e suo marito Luigi De Falco si sono conosciuti in ambito lavorativo ma la scintilla, almeno da parte della conduttrice napoletana, è scattata dopo anni. Ha deciso di approfondire la conoscenza quando la sua dolce metà ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e I gemelli de Falco. L’amore è stato un crescendo così Fatima e Luigi si sono sposati il 1 luglio del 2006 a Mercogliano, paese in provincia di Avellino. La Trotta al momento non ha figli.